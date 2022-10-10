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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Золото падает в цене после роста по итогам двух недель подряд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Золото и серебро резко дешевеют в ходе торгов в понедельник на фоне укрепления доллара в преддверии публикации данных о сентябрьской инфляции в США.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:29 по московскому времени в понедельник падают на 1,99% - до $1675,40 за унцию. Золото завершило ростом последние две недели.

Серебро с поставкой в декабре потеряло в цене 3,2% и стоило $19,61 за унцию.

Тем временем цены на палладий увеличились на 1,4%, до $2221,50 за унцию, а платина подорожала на 0,5%, до $922,5 за унцию.

Индекс, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, в ходе торгов растет на 0,4%.

На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на данных о росте потребительских цен в США в сентябре, которые будут опубликованы в четверг. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают, что инфляция в Штатах в сентябре замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%. В помесячном выражении цены, как ожидается, выросли на 0,2% после подъема на 0,1% месяцем ранее.

"Центробанки мира, кажется, твердо намерены продолжить увеличивать ставки, чтобы замедлить упрямо высокую инфляцию до своих целевых значений, - отметил рыночный аналитик Kinesis Metals Руперт Роулинг. - Растущие ставки делают золото все менее привлекательным сырьевым активом из-за отсутствия процентного дохода и повышают привлекательность других активов, включая облигации".

США
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