Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Финансовые рынки будут сохранять волатильность в обозримом будущем, при этом американский фондовый индекс S&P 500 может рухнуть еще на 20% на фоне продолжающегося ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США, считает глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

Он сказал об этом CNBC.

Пока он не может прогнозировать, когда падение рынка достигнет предела, однако отметил, что столь существенный обвал индекса S&P 500 легко можно себе представить.

"Все действительно зависит от того, будет ли посадка мягкой или жесткой, и, поскольку я не знаю ответа, трудно сказать, - отметил Даймон. - Следующее падение на 20% может быть гораздо более болезненным, чем первое. Повышение ставок еще на 100 базисных пунктов будет гораздо более болезненным, чем на первые 100 базисных пунктов, потому что люди к тому не привыкли".

Европа уже находится в состоянии рецессии, напомнил он, и аналогичная ситуация в экономике США наступит в течение "шести-девяти месяцев", при этом экономический спад может варьироваться от "очень умеренного до довольно жесткого".

В конечном итоге все будет зависеть от последствий конфликта на Украине, добавил Даймон.

Говоря о ситуации в экономике и на рынках, Даймон предупредил, что инвесторы и компании должны быть готовы к наихудшему сценарию. По его словам, компании должны незамедлительно начать укреплять баланс.

"Если вам нужны денежные средства, привлекайте их", - сказал он.

Кроме того, Даймон предупредил о возникновении уязвимостей на кредитных рынках и о возможности начала масштабной паники.

"Если составить перечень всех кредитных кризисов... Нельзя предугадать, откуда они берутся, но, я думаю, можно предугадать, что на этот раз это произойдет", - сказал он.

Глава ФРС Джером Пауэлл после сентябрьского заседания регулятора признал, что шансы на "мягкую посадку" (замедление экономики настолько, чтобы ослабить инфляцию, но не вызвать рецессии) будут уменьшаться при сохранении агрессивной денежно-кредитной политики.