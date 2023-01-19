Глава JPMorgan прогнозирует повышение процентных ставок в США выше 5%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Процентные ставки в США продолжат расти из-за устойчивой базовой инфляции, полагает главный исполнительный директор банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

"Я действительно полагаю, что ставки могут превысить 5%, поскольку мне кажется, что базовая инфляция все еще высока и не снижается достаточно быстро", - сказал он CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Федеральная резервная система за 2022 год повысила ставки с практически нулевого уровня до 4,25-4,5%, что является максимумом за 15 лет. По оценкам руководителей Федрезерва, в конце этого года целевой диапазон ставки будет находиться на уровне 5-5,25%. Однако рынок в целом сомневается в этом прогнозе и полагает, что ФРС может быть вынуждена приступить к снижению ставки во втором полугодии.

Действия ФРС помогли замедлить основной показатель инфляции (индекс CPI) до 6,5% в декабре против 7,1% в ноябре. Между тем базовая инфляция (индекс Core CPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители) в прошлом месяце составила 5,7% против 6% в ноябре.

По мнению Даймона, замедление инфляции в последние месяцы стало следствием временных факторов, среди которых снижение цен на нефть и проблемы в китайской экономике из-за новой вспышки коронавируса.

Также он отметил сохранение вероятности рецессии в США в текущем году, но не стал заострять на этом внимание.

"Я знаю, что в будущем нас ждут рецессии, взлеты и падения. Я не трачу много времени на тревоги об этом. Что меня действительно тревожит, так это государственная политика, которая вредит росту американской экономики", - сказал он.