Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Глава JPMorgan прогнозирует повышение процентных ставок в США выше 5%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Процентные ставки в США продолжат расти из-за устойчивой базовой инфляции, полагает главный исполнительный директор банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

"Я действительно полагаю, что ставки могут превысить 5%, поскольку мне кажется, что базовая инфляция все еще высока и не снижается достаточно быстро", - сказал он CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Федеральная резервная система за 2022 год повысила ставки с практически нулевого уровня до 4,25-4,5%, что является максимумом за 15 лет. По оценкам руководителей Федрезерва, в конце этого года целевой диапазон ставки будет находиться на уровне 5-5,25%. Однако рынок в целом сомневается в этом прогнозе и полагает, что ФРС может быть вынуждена приступить к снижению ставки во втором полугодии.

Действия ФРС помогли замедлить основной показатель инфляции (индекс CPI) до 6,5% в декабре против 7,1% в ноябре. Между тем базовая инфляция (индекс Core CPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители) в прошлом месяце составила 5,7% против 6% в ноябре.

По мнению Даймона, замедление инфляции в последние месяцы стало следствием временных факторов, среди которых снижение цен на нефть и проблемы в китайской экономике из-за новой вспышки коронавируса.

Также он отметил сохранение вероятности рецессии в США в текущем году, но не стал заострять на этом внимание.

"Я знаю, что в будущем нас ждут рецессии, взлеты и падения. Я не трачу много времени на тревоги об этом. Что меня действительно тревожит, так это государственная политика, которая вредит росту американской экономики", - сказал он.

JPMorgan Chase Джейми Даймон Давос ФРС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Адвокат заявил, что Маск в твите про Tesla в 2018 г. "в спешке" выбрал не те формулировки

Цена 92-го бензина на бирже упала до минимума за семь лет

Внешний долг России за 2022 год снизился на $100,4 млрд, до $381,8 млрд

Внешний долг России за 2022 год снизился на $100,4 млрд, до $381,8 млрд

Власти Татарстана задумались о продвижении автомобилей Aurus в Туркмении

Власти Татарстана задумались о продвижении автомобилей Aurus в Туркмении

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

Цена нефти Brent замедлила снижение до $84,2 за баррель

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

ВТБ запускает в Telegram альтернативу приложению онлайн-банка

ВТБ запускает в Telegram альтернативу приложению онлайн-банка

Нефть Brent подешевела до $83,8 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });