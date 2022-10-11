Производители диагностических систем Bio-Rad и Qiagen обсуждают слияние

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американская компания Bio-Rad Laboratories Inc. и германская Qiagen NV, которые выпускают товары для медицинской диагностики, ведут переговоры о возможном слиянии, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

По их данным, переговоры идут уже некоторое время, однако о сделке может быть объявлено не раньше, чем через несколько недель.

Капитализация Qiagen составляет 9,86 млрд евро, рыночная стоимость Bio-Rad оценивается в $12,75 млрд.

В 2020 году Thermo Fisher Scientific Inc. пыталась приобрести Qiagen за $10 млрд, но не сумела заручиться поддержкой акционеров.

Bio-Rad производит товары для клинической диагностики и медицинских исследований. Ее клиенты - университеты и исследовательские институты, больницы, лаборатории и фармкомпании. Штат компании насчитывает около 7,9 тысячи человек, выручка в 2021 году составила $2,9 млрд.

Зарегистрированная в Нидерландах Qiagen имеет штаб-квартиры в немецком городе Хильден и американском Джермантауне в штате Мэриленд, ее бумаги торгуются в Штатах, Германии и Великобритании. Компания специализируется на технологиях для выделения ДНК, РНК и белков из крови и тканей. Фирма обслуживает около 500 тысяч клиентов, в ней работают свыше 6,1 тысячи человек.