Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:17

Производители диагностических систем Bio-Rad и Qiagen обсуждают слияние

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американская компания Bio-Rad Laboratories Inc. и германская Qiagen NV, которые выпускают товары для медицинской диагностики, ведут переговоры о возможном слиянии, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

По их данным, переговоры идут уже некоторое время, однако о сделке может быть объявлено не раньше, чем через несколько недель.

Капитализация Qiagen составляет 9,86 млрд евро, рыночная стоимость Bio-Rad оценивается в $12,75 млрд.

В 2020 году Thermo Fisher Scientific Inc. пыталась приобрести Qiagen за $10 млрд, но не сумела заручиться поддержкой акционеров.

Bio-Rad производит товары для клинической диагностики и медицинских исследований. Ее клиенты - университеты и исследовательские институты, больницы, лаборатории и фармкомпании. Штат компании насчитывает около 7,9 тысячи человек, выручка в 2021 году составила $2,9 млрд.

Зарегистрированная в Нидерландах Qiagen имеет штаб-квартиры в немецком городе Хильден и американском Джермантауне в штате Мэриленд, ее бумаги торгуются в Штатах, Германии и Великобритании. Компания специализируется на технологиях для выделения ДНК, РНК и белков из крови и тканей. Фирма обслуживает около 500 тысяч клиентов, в ней работают свыше 6,1 тысячи человек.

Bio-Rad Qiagen США Германия Thermo Fisher Scientific
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Nissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую цену

Nissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую цену

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

Минфин представил предложения по поддержке сферы закупок в условиях мобилизации

S&P ухудшило прогноз для экономики США на 2023 год до рецессии

Украина приняла транзитную заявку "Газпрома" в объеме 42,4 млн кубометров

Brent подешевела до $95,7 за баррель

Brent подешевела до $95,7 за баррель

ХКФ банк приостановил валютные переводы

Взрыв на Крымском мосту

Последствия взрыва Крымского моста ликвидируют полторы сотни человек

Последствия взрыва Крымского моста ликвидируют полторы сотни человек

Индекс МосБиржи превысил рубеж в 1900 пунктов

Оператор "Северного потока 2" снизил давление в уцелевшей нитке газопровода

Оператор "Северного потока 2" снизил давление в уцелевшей нитке газопровода
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });