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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:17

В ЦБ сочли, что процесс стабилизации инфляции на уровне 4% может затянуться

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Банк России будет двигаться к стабилизации инфляции на уровне целевых показателей, процесс займет больше времени, чем это могло быть ранее, экономике нужно адаптироваться к изменениям, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Мы будем двигаться к стабилизации инфляции на цели плана, чтобы не помешать экономике адаптироваться к этим изменениям и с тем, чтобы снижение выпуска от его потенциального уровня - а этот потенциальный уровень сейчас тоже меняется - чтобы отклонение от потенциального уровня было по возможности меньше", - сказал на заседании комитета Госдумы по финрынку.

Заботкин отметил, что в обычных условиях процесс возвращения инфляции к цели вблизи 4% занял бы 1-1,5 года. "Однако сейчас снижение инфляции может происходить медленнее. Это связано с тем, что трансформация экономики требует значительной подстройки цен по широкому кругу товаров и услуг", - сказал он.

Такая подстройка, по его словам, необходима, чтобы сбалансировать спрос и предложение по отдельным товарным рынкам и отдельным услугам. "В каких-то товарах, где нарушены импортные поставки, (...) предложение сильно сократилось и, соответственно, цены оказываются выше, чем раньше. (...) Для кого-то это повышает издержки и потребуется время, чтобы бизнес адаптировался. В других товарах сузились возможности для экспорта и результатом становится понижательное давление на цены внутри экономики. Это делает такие товары более доступными для российских потребителей. Если это сырье и промежуточные товары, то для российских предприятий это снижает издержки", - пояснил он.

ЦБ РФ Алексей Заботкин
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