ЦБ подтвердил сентябрьский прогноз инфляции на конец 2022 года в 11-13%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему планирует улучшить прогноз по динамике ВВП РФ на 2022 год, инфляция пока остается в рамках сентябрьского прогноза на конец года в 11-13%. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Наш июльский прогноз, как вы помните, предполагал снижение ВВП (в 2022 году - ИФ) от 4% до 6%. При этом, уже последние месяцы мы говорили о том, что снижение деловой активности происходит по более пологой траектории, носит более мягкий характер, чем предполагалось весной. В обновленном октябрьском прогнозе мы отразим эти изменения. С высокой долей вероятности прогноз по ВВП на этот год будет пересмотрен в сторону повышения", - сообщил Тремасов на конференции Cbonds "Корпоративное кредитование в России - 2022".

"Прогноз инфляции, который мы уточнили в сентябре – 11-13% на конец года – пока мы видим, что мы остаемся в рамках этого диапазона", - заявил глава департамента ЦБ.

Он отметил, что сейчас наметился разворот в инфляционном тренде. "Аномально низкая инфляция, которая у нас наблюдалась с мая до середины сентября, эта аномально низкая инфляция осталась сейчас в прошлом, и инфляционная траектория, скорее, возвращается к нормальным, я бы даже сказал, целевым уровням", - подчеркнул он.

Банк России в 2023 году прогнозирует инфляцию на уровне 5-7%, ждет ее возвращения к цели в 4% в 2024 году, напомнил Тремасов.

Зампред Банка России Алексей Заботкин пояснил, что прогноз по ВВП на 2022 год "будет несколько улучшен, просто с учетом того, что третий квартал на самом деле складывался заметно лучше ожиданий".

"Масштаб этого улучшения будет сильно зависеть от взгляда на четвертый квартал с учетом новых вводных", - сообщил Заботкин в рамках заседания рабочей группы в Госдуме.

"Мы полагаем, что нижняя точка снижения российского ВВП будет достигнута в первой половине 2023 года, постепенно экономическая активность начнет восстанавливаться, уже в четвертом квартале 2023 года к четвертому кварталу 2022 года мы ждем прирост ВВП на 1-2,5%, хотя по 2023 года в целом будет снижение за счет базы начала 2022 года", - отметил зампред ЦБ.

Июльский прогноз Банка России предусматривает снижение ВВП РФ в 2023 году на 1-4%, в 2024 году – рост на 1,5-2,5%.

Заботкин также добавил, что в октябре может быть уточнён прогноз по динамике кредитования на 2022 год (в июле ЦБ прогнозировал его прирост на 5-10%).