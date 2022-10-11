Думе предложили разрешить иностранным банкам и брокерам участвовать в валютных торгах РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В России к участию в организованных валютных торгах с 1 января 2023 года могут допустить банки и брокеры стран, которые являются внешнеторговыми партнерами России и не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), следует из законопроекта № 210089-8, внесенном в Госдуму.

Авторы проекта - группа сенатов и председатель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Действующее законодательство допускает к участию в организованных торгах иностранной валютой кредитные организации, имеющие право на основании лицензий Банка России проводить банковские операции со средствами в иностранной валюте, центральный контрагент, сам ЦБ, Федеральное казначейство, а также иные юридические лица, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законом о валютном контроле.

При этом в правилах допуска к участию в организованных торгах на валютном рынке ПАО "Московская биржа" уточняется, что участвовать в торгах могут кредитные организации-резиденты РФ с лицензией, выданной не ранее чем 6 месяцев; некредитные финансовые организации-резиденты РФ (брокеры, управляющие, страховые компании, МФО); некредитные организации с капиталом не менее 500 млн рублей и другими требованиями в части аттестации специалистов; госкорпорации; банки-нерезиденты РФ, которые при этом являются членами ЕАЭС; международные организации, учрежденным в соответствии с международными договорами РФ, имеющие право заключать сделки купли-продажи иностранной валюты; клиринговые организации.

В пояснительной записке отмечается, что фактически сейчас возможность прямого допуска на российский валютный рынок имеют банки-нерезиденты из стран ЕАЭС, а также банки Таджикистана. Всего на российском валютном рынке из числа нерезидентов работает 21 банк.

Законопроектом предлагается наделить правительство правом утверждать перечень юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в России.

"Также законопроектом предусматривается возможность допуска иностранных кредитных организаций и иностранных брокеров из дружественных стран к участию в торгах производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и процентные ставки, что позволит участникам торгов хеджировать валютные и процентные риски", - говорится в пояснительной записке.

Одновременно законопроектом устанавливается, что личным законом иностранных финансовых организаций, которые могут быть допущены к организованным торгам, не должен быть предусмотрен запрет на заключение на организованных торгах договоров купли-продажи иностранной валюты и договоров ПФИ, а также то, что сделки на организованных торгах данные организации смогут заключать только с центральным контрагентом.

Банк России будет устанавливать требования к иностранным банкам и иностранным брокерам, которые могут быть допущены к организованным торгам валютой и ПФИ.

"Кроме того, в целях обеспечения устойчивости функционирования финансового рынка Банку России предлагается предоставить право устанавливать ограничения в отношении сделок, совершаемых иностранными организациями на валютном и срочном рынках", - говорится в материалах к законопроекту.