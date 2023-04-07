"Мосбиржа" ограничила нерезидентам под контролем лиц из РФ операции уже с 80 бумагами

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Количество акций предприятий и организаций, на которые распространяются ограничения для совершения операций на "Московской бирже" клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, увеличилось до 80.

В обновленный список, опубликованный "Мосбиржей", включены акции ПАО "Россети Волга" и "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (обыкновенные и привилегированные акции).

"Мосбиржа" с 12 сентября 2022 года предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. В список включаются бумаги, на которые это разрешение не распространяется.

При публикации этого перечня биржа особо оговаривает, что он носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий и организаций, на которые распространяются ограничения.