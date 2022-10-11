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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Аналитики ожидают роста ВВП КНР в среднем на 4,6% в год в ближайшие 10 лет

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В базовом сценарии ВВП Китая будет расти в среднем на 4,6% в течение следующего десятилетия, спрогнозировали эксперты Bloomberg Economics.

Всего они составили четыре сценария развития китайской экономики в преддверии 20-го съезда Компартии Китая, который начнется на этой неделе и на котором будет обсуждаться план развития страны на ближайшую пятилетку, отмечает Bloomberg.

Аналитики Bloomberg Economics считают, что в ближайшие десять лет темпы роста ВВП Китая выше 5% стали недостижимы из-за длительного воздействия на экономику политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, более быстрого снижения рождаемости и более низких инвестиций из-за постепенно сокращающегося сектора недвижимости.

Если спад на рынке недвижимости будет глубже, чем ожидалось, а антиковидные ограничения сохранятся после 2023 года, то средний рост ВВП может оказаться ниже 4% в течение следующего десятилетия. Это означает, что Китай, вероятно, не обгонит США до середины 2030-х годов, и любое преимущество может быть обращено вспять из-за ухудшения демографической ситуации в КНР.

Если Китай сможет избавиться от этих ограничений, продолжит инвестировать в производство, а производительность труда повысится за счет улучшения образования, то темпы роста выше 5% снова станут достижимыми, что приведет к более быстрому выходу страны на первое место в мире по размеру экономики.

Председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, на предстоящем съезде будет переизбран до 2027 года. За время его правления размер экономики страны вырос более чем вдвое с 2010 года. При этом доходы в расчете на душу населения в КНР превзошли показатели таких государств, как Аргентина и Россия, и достигли порога, который Всемирный банк определяет как "страны с высоким доходом".

Судя по многолетнему послужному списку, было бы рискованно делать ставку на то, что Си Цзиньпин не справится с новыми вызовами, отмечает Bloomberg. Однако реформы не будут легкими. В том числе ему придется повысить пенсионный возраст, увеличить налоги на богатых, чтобы финансировать улучшения в сферах образования и здравоохранения, и преодолеть сопротивление со стороны местных органов власти, которые не хотят предоставлять госуслуги мигрантам из других частей Китая.

Поскольку объемы ВВП разных стран сравниваются в долларовом выражении, то на гонку КНР за первое место будет влиять также и то, что происходит с обменными курсами. Если Китай продолжит открывать свои обширные финансовые рынки для зарубежных инвесторов, то укрепление юаня будет способствовать росту, отмечают эксперты.

Китай США Bloomberg Си Цзиньпин Всемирный банк
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