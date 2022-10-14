Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Рост инфляции в Китае в сентябре ускорился до максимума с апреля 2020 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Темпы инфляции в Китае в сентябре ускорились до максимума с апреля 2020 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,5% в августе, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем также ожидали ускорения темпов роста до 2,8%, по данным Trading Economics.

ЭкономикаАналитики ожидают роста ВВП КНР в среднем на 4,6% в год в ближайшие 10 летЧитать подробнее

Повышение цен на продукты питания стало наиболее значимым за 25 месяцев - 8,8% против 6,1% в августе. Непродовольственные товары подорожали на 1,5% после подъема на 1,7% месяцем ранее. Рост цен на транспортные и телекоммуникационные услуги замедлился до 4,5% с 4,9%, товары и услуги для дома - до 0,3% с 0,6%, одежду - до 0,5% с 0,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в КНР увеличились в сентябре на 0,3% после снижения на 0,1%. Эксперты прогнозировали рост на 0,4%.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 0,9% в годовом выражении - минимальными темпами за 20 месяцев. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал замедление роста в сентябре до 1% с 2,3% в июле.

Индекс PPI опустился на 0,1% относительно предыдущего месяца (-1,2% в августе).

В январе-сентябре цены производителей увеличились на 5,9% относительно аналогичного периода прошлого года.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Правительство намерено докапитализировать РЖД еще на 217 млрд руб.

Правительство намерено докапитализировать РЖД еще на 217 млрд руб.

Байден запланировал переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Байден запланировал переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Приложение "ВКонтакте" снова доступно в App Store

ЦБ РФ сообщил о постепенном исчерпании весеннего укрепления рубля

ЦБ РФ сообщил о постепенном исчерпании весеннего укрепления рубля

Новый оператор "Сахалина-1" будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске

США не поверили в экономические обоснования решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

США не поверили в экономические обоснования решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

СП РФ и Китая готовит частную концессионную инициативу по созданию трассы "Меридиан"

Думе предложили обязать чиновников декларировать расходы на выплату кредитов

"Мегафон" намерен инициировать банкротство российской структуры Oracle

"Мегафон" намерен инициировать банкротство российской структуры Oracle
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });