Citi существенно повысил прогноз цен Brent из-за снижения квот ОПЕК+

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Аналитики американского банка Citigroup существенно повысили краткосрочные и среднесрочные прогнозы цен на нефть марки Brent, отметив, что недавнее сокращение квот ОПЕК+ отражает тенденцию к использованию экономических инструментов в политических целях, начатую ЕС и США в ответ на специальную военную операцию России на Украине, пишет агентство Bloomberg.

Банк теперь ожидает, что Brent будет стоить в среднем $97 за баррель в четвертом квартале текущего года и $88 в 2023 году. Прогнозы были пересмотрены на $12 и $13 соответственно.

Среднесрочный прогноз на 2024 год повышен до $75 за баррель. После этого Brent будет торговаться в среднем в районе $65 за баррель, полагают аналитики Citi.

Высокие цены на нефть подкрепляют опасения по поводу замедления роста мировой экономики и усиливают вероятность "жесткой просадки", говорится в отчете банка.

Также аналитики отметили, что бэквордация на рынке фьючерсов на Brent сохранится как минимум до конца первого квартала 2023 года. Так называется ситуация, при которой ближайшие фьючерсы торгуются дороже последующих. Она указывает на то, что трейдеры ожидают снижения спроса на топливо в будущем.

Тем временем экономисты RBC Capital Markets представили прогнозы цен на нефть для трех возможных сценариев развития ситуации в глобальной экономике.

В сценарии глубокой рецессии Brent может подешеветь до $60 за баррель к середине 2023 года, тогда как при самом благоприятном развитии событий котировки подскочат до $115-120 за баррель. В случае ослабления макроэкономических показателей, но сохранения "конструктивных фундаментальных факторов" североморская нефть будет торговаться в районе $90-95 за баррель, полагают аналитики.