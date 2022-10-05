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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

С декабря 2022 года участники сделки будут собираться раз в полгода

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ решили продлить срок действия соглашения об объемах добычи нефти до 31 декабря 2023 года, сообщил секретариат организации.

Там подчеркнули, что это и другие решения приняты в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, из-за необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для рынка нефти, а также в соответствии с успешным подходом к упреждающим действиям, который последовательно применялся странами-участницами.

Квота по добыче нефти с ноября снижается на 2 млн б/с по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ).

Министры также решили сократить регулярность встреч министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) с одного до двух месяцев. Полноформатные министерские встречи ОПЕК+ будут проводиться теперь раз в полгода вместе с конференциями стран ОПЕК.

JMMC может в любое время запросить встречу министров ОПЕК+, если это необходимо.

Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 4 декабря.

Период компенсаций по недосокращенной добыче продлен до 31 марта 2023 года.

ОПЕК JMMC
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