Думу попросят вернуть на доработку законопроект о втором этапе рыбных аукционов

Сахалинские рыбопромышленники считают, что принятие закона в нынешней редакции ударит по их бизнесу и приведет к росту безработицы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сахалинская областная дума предложит Госдуме вернуть на доработку федеральный законопроект о реализации второго этапа инвестиционных квот на вылов водных биоресурсов (ВБР).

Депутаты регионального заксобрания приняли это решение 12 октября, такой отзыв они в ближайшие дни направят в Госдуму. Заседание облдумы транслировалось онлайн в соцсетях.

Депутат, председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов рассказал на заседании, что 19 октября в Госдуме планируются парламентские слушания на эту тему.

"Указанный законопроект затрагивает социальные аспекты жизни Сахалинской области, забирает рабочие места у местных предприятий, осуществляющих промысел этих объектов ВБР, что приведет к росту безработицы и социальной напряженности в регионе", - считает Козлов.

По его мнению, на отрасли региона крайне плохо скажется изъятие на аукцион 100% квот на вылов моллюсков, которые являются основополагающими для промысла и добычи местных предприятий на Курильских островах.

Депутат напомнил, что несколько лет назад началась реформа рыбохозяйственной отрасли страны, в ходе которой у сахалинских рыбаков изъяли 50% квот на краб и 20% квот на минтай. Эти квоты стали распределяться на аукционах, при этом их покупатель должен вложить средства в обновление флота, а также береговых рыбоперерабатывающих предприятий.

Под обязательства первого этапа инвестиционных квот фактически построено только 6 судов, хотя планировалось около сотни, констатировал депутат. Тем не менее, сахалинские предприятия, принявшие участие в первом этапе, под инвестквоты построили несколько современных рыбзаводов, в том числе на Курилах.

В рамках второго этапа у региона собираются изъять еще 24% квот на рыбу (минтай, палтус, сельдь), оставшиеся 50% квот на краб и 100% квот на моллюски (гребешок, трепанг, трубачи и морские ежи).

"В отличие от первого этапа в качестве обременения под инвестквоты планируется, что инвестор должен одновременно построить береговой завод по переработке ВБР и промысловые суда, что невозможно. Поэтому полагаем, что это затягивание и невозможность реализации инвестиционных проектов в отрасли", - сказал Козлов.

По его словам, в качестве альтернативы в части изъятия квот дальневосточные рыбопромышленные предприятия, как и ранее по первому этапу инвестквот, предлагают поднять ставку сбора за пользование ВБР, что "могло бы решить вопрос наполнения федерального бюджета".

Депутаты облдумы единогласно проголосовали за то, чтобы не поддерживать федеральный законопроект по второму этапу инвестквот в представленном формате и предложить Госдуме "доработать его с учетом замечаний и позиций, которые были представлены раньше".

В июле Сахалинская облдума уже направляла свое обращение спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, призвав сенаторов поддержать предложение дальневосточных рыбопромышленников о доработке законопроекта по реализации второго этапа инвестиционных квот.

Тогда, в частности, рыбопромышленники предлагали отложить проведение крабовых аукционов до 2035 года, исключить из инвестквот добычу моллюсков, а также исключить обременение строительства береговых перерабатывающих заводов требованием построить обслуживающий эти объекты рыбопромысловый флот.