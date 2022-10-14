Правительство Сахалина также выступило против второго этапа рыбных аукционов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство Сахалинской области направит отрицательный отзыв на федеральный законопроект о реализации второго этапа инвестиционных квот на вылов водных биоресурсов , сообщает пресс-служба администрации региона.

Такое решение было принято в четверг на заседании областного рыбохозяйственного совета при правительстве региона, на котором рыбопромышленники подняли этот вопрос. Они предупредили, что Сахалинская область может сильно пострадать от реализации второго этапа инвестквот.

Законопроект, уже внесенный в Госдуму, предлагает "выделить квоты на добычу минтая и сельди под строительство рыбоперерабатывающих комплексов и рыбодобывающих судов, провести аукционы на оставшиеся (у региона - ИФ) 50% квот на промысел краба, а также забрать (у региона - ИФ) 100% квот на вылов моллюсков", напомнили в областном правительстве.

Пресс-служба отмечает, что законопроект вызвал на Дальнем Востоке "широкий резонанс в рыбацком сообществе, органах исполнительной и законодательной власти регионов".

В Сахалинской области работают около 860 рыбохозяйственных предприятий, отрасль является одним из лидеров по инвестициям в уставный капитал. Предприятия рыбопромышленного комплекса обеспечивают жителей области свежей рыбой по социальным ценам: с начала года в регионе реализовано по социальным ценам более 400 тонн улова, 50 тонн рыбы предоставлено бесплатно, отмечается в пресс-релизе.

Ранее Сахалинская областная дума решила предложить Госдуме вернуть документ на доработку. По мнению депутатов, реализация законопроекта приведет к росту безработицы и социальной напряженности в регионе.

В июле Сахалинская облдума уже просила Совет Федерации поддержать предложение дальневосточных рыбопромышленников о доработке законопроекта по реализации второго этапа инвестиционных квот. Тогда, в частности, дальневосточные рыбопромышленники предлагали отложить проведение крабовых аукционов до 2035 года, исключить из инвестквот добычу моллюсков, а также заменить обременение строительства береговых перерабатывающих заводов требованием построить обслуживающий эти объекты рыбопромысловый флот.