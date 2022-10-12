В Минфине сообщили, что пока нет окончательного решения по ставке НДФЛ для "удаленщиков"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Решения по ставке НДФЛ для дистанционных работников российских компаний, которые выполняют трудовые обязанности из-за рубежа, еще нет, вопрос обсуждается, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Это будет между первым и вторым чтением законопроекта по основам налоговой политики, это дискуссия ноября - декабря. Пока первое чтение не прошло. Если идти по базовому принципу, то те, кто перестаёт быть налоговыми резидентами России, будут уплачивать налог по ставке 30%. Мы будем обсуждать, чтобы тем, кто ранее был российскими налоговыми резидентами, в 2021 году, сохранить уровень ставки до 13-15%, как в начале этого года платили граждане. Этот вопрос будет обсуждаться, пока окончательного решения нет", - сказал он.