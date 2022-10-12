РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Утраченный объем транзита по "Северным потокам" РФ могла бы переместить в регион Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб, если европейские партнеры в этом заинтересованы. Об этом заявил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" президент Владимир Путин.
Он напомнил, что Россия поставляет газ в Турцию по морским газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Президент отметил, что в этом направлении высокий уровень экономической целесообразности и безопасности поставок газа.
"Что касается газа, мы безусловно разместим наш товар на мировых рынках", - заявил президент.
Он отметил, что в ближайшее время начнется строительство газопроводов "Сила Сибири 2" и его продолжения в Монголии – "Союз-Восток".
Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.
Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.
"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.