РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Утраченный объем транзита по "Северным потокам" РФ могла бы переместить в регион Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб, если европейские партнеры в этом заинтересованы. Об этом заявил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" президент Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия поставляет газ в Турцию по морским газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Президент отметил, что в этом направлении высокий уровень экономической целесообразности и безопасности поставок газа.

"Что касается газа, мы безусловно разместим наш товар на мировых рынках", - заявил президент.

Он отметил, что в ближайшее время начнется строительство газопроводов "Сила Сибири 2" и его продолжения в Монголии – "Союз-Восток".