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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Утраченный объем транзита по "Северным потокам" РФ могла бы переместить в регион Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб, если европейские партнеры в этом заинтересованы. Об этом заявил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" президент Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия поставляет газ в Турцию по морским газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Президент отметил, что в этом направлении высокий уровень экономической целесообразности и безопасности поставок газа.

"Что касается газа, мы безусловно разместим наш товар на мировых рынках", - заявил президент.

Он отметил, что в ближайшее время начнется строительство газопроводов "Сила Сибири 2" и его продолжения в Монголии – "Союз-Восток".

Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

Владимир Путин Северный поток -1 Северный поток-2 СП-1 СП-2
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