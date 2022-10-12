Миллер допустил, что хаб российского газа на границе Турции и ЕС заменит "Северные потоки"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Восстановление работы "Северных потоков" - долгий процесс, который может занять годы; перенос мощностей на черноморское направление - актуальная идея, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Сколько времени потребуется для восстановления? Технологические вопросы тоже важны. Первое - это вопрос политический. ЕС и Германия должны дать ответ, заинтересованы ли они в том, чтобы нитки газопроводов были восстановлены, и дали гарантии безопасной работы. Восстановление продлится ни один год, это достаточно долгая история", - добавил Миллер.

Глава "Газпрома" заявил о готовности создать торговую площадку на границе Евросоюза и Турции.

"Турецкий поток" проходит только по двум экономическим зонам - России и Турции и глубина там не как на Балтике. "Турецкий поток" зарекомендовал как надежный канал поставок и в Турцию, и в Европу. Можно рассматривать вопрос о торговой площадке на границе Евросоюза и Турции", - сказал Миллер.

Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез в связи с прозвучавшей инициативой заявил: "Мы впервые услышали это предложение, пока рано говорить. Нам нужно некоторые юридические, торгово-экономические вопросы, технические моменты обсудить. Вы знаете, что мы надежные партнеры, реализовали много проектов. Думаю, предложение президента должно быть обсуждено, и это возможно".