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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

ОПЕК понизила прогноз добычи жидких углеводородов в РФ на 2023 г. на 440 тыс. б/с

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ОПЕК на 440 тысяч б/с понизила прогноз добычи жидких углеводородов в России в 2023 году – до 10,08 млн б/с. Об этом сообщается в ежемесячном отчете организации.

Месяцем ранее аналитики альянса прогнозировали, что в 2023 году добыча жидких углеводородов (ЖУВ) в РФ составит 10,52 млн б/с.

Оценка добычи ЖУВ на 2022 год была незначительно скорректирована в сторону понижения – с 10,88 млн б/с месяцем ранее до 10,86 млн б/с. Таким образом, ОПЕК ожидает, что в среднем в 2023 году добыча нефти в РФ снизится на 780 тыс. б/с.

При этом в отчете подчеркивается, что прогноз по добыче российской нефти подвержен высокой степени неопределенности.

ОПЕК РФ
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