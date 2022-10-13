Рынок акций открылся снижением индекса МосБиржи на 0,4% и ростом индекса РТС на 0,6%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на негативных сигналах с внешних фондовых и нефтяных площадок, а также сохраняющейся геополитической напряженности. Индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,4%, индекс РТС вырос на 0,6% на фоне укрепления рубля; в лидерах отката выступают бумаги "Русала", но растет "НОВАТЭК".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 1944,6 пункта (-0,4%), индекс РТС - 960,4 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,7%.

Доллар просел до 63,66 рубля (-0,76 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-3,7%), "АЛРОСА" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), АФК "Система" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "РусГидро" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на ввоз российского алюминия, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений. Белый дом рассматривает три варианта: полный запрет; повышение тарифов до столь высокого уровня, который будет соответствовать полному запрету, или введение санкций в отношении ключевого российского производителя ОК "Русал". "Русал" уже был фигурантом SDN list в 2018 г., но был выведен оттуда в результате реализации сделки по отказу основателя компании Олега Дерипаски от контроля.

На российские поставки традиционно приходится около 10% от общего объема импорта алюминия в США. В августе Россия была третьим по величине экспортером в США. Санкции будут иметь далеко идущие последствия для глобального рынка алюминия, потенциально вынуждая потребителей в США и других странах спешить с поиском замены металла.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

"НОВАТЭК" снял для себя риски, возникающие при введении с декабря санкций Евросоюза на импорт нефти из РФ и с февраля 2023 года - на импорт нефтепродуктов из РФ, заявил глава компании Леонид Михельсон журналистам.

Кроме того, по словам Михельсона, "НОВАТЭК" вместе с правительством обсудил поправки к рассматриваемому законопроекту о бюджете, которые предполагают увеличение налога на прибыль для СПГ-производителей, это нововведение не будет распространяться на новые проекты.

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", после прошедшей консолидации на рынке акций РФ может начаться локальная коррекция вниз. В США полноценно стартует сезон корпоративной отчетности, возможно, отчеты ключевых эмитентов развернут американские индексы вверх. Также инвесторы будут ждать данные по индексу потребительских цен в США, которые могут повлиять на траекторию основных американских индексов и мировых сырьевых активов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов также отмечает, что в центре внимания инвесторов данные по потребительской инфляции в США в сентябре, которые способны скорректировать ожидания по темпам повышения ставки ФРС и по стартующему сезону отчетности в США. В целом в течение дня ожидается сохранение на глобальных рынках консервативного настроя инвесторов.

Ввиду отсутствия явных триггеров для активизации покупок в "фишках" индекс МосБиржи может вернуться в нижнюю часть диапазона 1900-2000 пунктов. Спрос может фокусироваться в менее ликвидных бумагах внутренних секторов, полагает аналитик.

Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова отметила снижение цен на нефть на фоне решения ОПЕК понизить ожидания по росту мирового спроса в текущем году и на 2023 год. Пересмотр аргументирован неопределенной ситуацией в мировой экономике и пандемией. Статистика от Американского института нефти также не принесла позитива, от данных Минэнерго США особого сюрприза не ожидается. Пока геополитические риски отошли на второй план, нефть Brent вернулась в понижательный канал и находится под давлением роста долларовых ставок и крепости доллара, а также фундаментальных факторов (сокращения добычи ОПЕК+ недостаточно при текущем избытке предложения). В четверг декабрьский фьючерс на Brent удержится в зоне $91-93 за баррель.

В мире

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-0,3%, S&P 500 (-0,3%) опустился до минимума с ноября 2020 года, завершив снижением шестую сессию подряд.

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС показал, что американский ЦБ, как ожидается, продолжит повышать ключевые ставки и будет удерживать их на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует признаки замедления. Также ФРС сигнализировала о намерении продолжить повышение стоимости кредитования быстрыми темпами до конца текущего года, что стало сюрпризом для рынка, отмечает MarketWatch.

Руководители ЦБ сочли свою стратегию агрессивной борьбы с ценовым давлением менее рискованной для экономики, чем слишком незначительное увеличение процентных ставок. "Инфляция еще не отреагировала заметно на ужесточение (денежно-кредитной - прим. ИФ) политики", - говорится в протоколе заседания.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 8,5% в годовом выражении и на 0,4% относительно августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,4%, второго - на 0,2%. При этом рост в помесячном выражении был отмечен впервые за три месяца.

Следующее заседание FOMC назначено на 1-2 ноября. До конца текущего года пройдет еще одна встреча представителей ФРС, она состоится 13-14 декабря.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,01%).

В Гонконге дешевеют акции технологических компаний после известий, что США ужесточают экспортный контроль за высокотехнологичной полупроводниковой продукцией и оборудованием для производства чипов.

Негативное влияние на инвесторов также оказывает усиление коронавирусных ограничений в Китае в преддверии 20-го съезда Коммунистической партии КНР, который начнется на этих выходных.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре увеличились на рекордные 10,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В помесячном выражении цены выросли на 2,2%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В августе потребительские цены в Германии выросли на 8,8% в годовом выражении и на 0,4% относительно июля.

Рынки ждут публикации в 15:30 по московскому времени в четверг данных по потребительской инфляции в США в сентябре, которые могут указать на эффективность политики Федрезерва. Аналитики в среднем ожидают, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 8,1% в годовом выражении после подъема на 8,3% месяцем ранее, согласно Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены сохраняют слабость после падения по итогам трех сессий подряд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:00 по московскому времени составила $92,36 за баррель (-0,1% и -2% в среду), ноябрьская цена WTI - $87,05 за баррель (-0,3% и -2,3% накануне).

В центре внимания трейдеров - доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, который будет опубликован в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозируют недельное повышение запасов нефти в Штатах на 2,2 млн баррелей, а также снижение резервов бензина и дистиллятов соответственно на 2,1 млн и 2,3 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 7 октября, на 7,1 млн баррелей после снижения на 1,77 млн баррелей неделей ранее.

Накануне ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с), до 2,64 млн б/с, в 2023 году - на 0,4 млн б/с, до 2,34 млн б/с. Таким образом, в текущем году, согласно оценкам ОПЕК, потребление составит 99,7 млн б/с, в 2023 году - 102 млн б/с.

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $104,21 до $102,09 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $96,91 до $94,58 за баррель.