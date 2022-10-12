Промпроизводство в еврозоне в августе выросло намного лучше прогноза

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года объем промышленного производства в еврозоне вырос к июлю на 1,5%, сообщило Статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем ожидали роста на 0,6%, пишет Trading Economics.

В годовом измерении промпроизводство выросло на 2,5% при ожидавшемся подъеме на 1,2%.

По пересмотренным данным, в июле промпроизводство в еврозоне упало на 2,5% в годовом выражении, а не на 2,4%, как сообщалось ранее. Оценка сокращения показателя в помесячном исчислении оставлена на уровне 2,3%.

Выпуск средств производства в еврозоне в августе вырос на 2,8% относительно июля, производство товаров длительного пользования - на 0,9%. При этом выработка электроэнергии уменьшилась на 2,1%, а производство промежуточных товаров сократилось на 0,5%.

Среди крупнейших экономик валютного блока в Германии промпроизводство в позапрошлом месяце сократилось на 0,5%, в Испании - выросло на 0,5%, а в Италии и Франции показатель подскочил на 2,3% и 2,5% соответственно.