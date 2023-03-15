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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Промпроизводство в еврозоне в январе выросло намного лучше прогноза

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В январе в еврозоне объем промышленного производства вырос на 0,7% к декабрю 2022 года , свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста на 0,3%.

В годовом измерении промпроизводство в январе выросло на 0,9% при ожидавшемся подъеме на 0,3%.

По пересмотренным данным, в декабре промпроизводство в еврозоне упало на 1,3% в помесячном выражении, а не на 1,1%, как сообщалось ранее. Оценка сокращения показателя в годовом исчислении пересмотрена на 2% с 1,7%.

Выпуск промежуточных товаров в еврозоне в январе подскочил на 1,5% относительно декабря. Между тем выпуск средств производства сократился на 0,2%, товаров длительного пользования - на 0,7%, выработка электроэнергии - на 0,8%.

Среди крупнейших экономик валютного блока в Германии промпроизводство в позапрошлом месяце выросло на 1,8%, однако в Испании, Италии и Франции показатель снизился.

еврозона Eurostat Германия
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