Enel закрыл сделку по продаже доли в "Энел Россия"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Итальянский энергохолдинг Enel закрыл сделку по продаже доли в ПАО "Энел Россия", говорится в сообщении компании на сайте итальянской биржи.

Enel, владевший 56,43% "Энел Россия", объявил о сделке на сумму 137 млн евро в начале июня. В последний день сентября указом президента РФ покупатели – ПАО "ЛУКОЙЛ" и АО "ААА Управление Капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", получили разрешение на покупку доли Enel в "Энел Россия". В результате сделки "ЛУКОЙЛ" получит 26,9% акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом" – 29,5%.

В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Кроме того, компания строит ветропарк в Мурманской области.