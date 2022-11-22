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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:39

Итальянская Enel продаст активы на 21 млрд евро для сокращения долга

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Итальянская энергетическая компания Enel SpA планирует продать активы на общую сумму около 21 млрд евро, чтобы сократить задолженность и профинансировать инвестиции, говорится в новом стратегическом плане компании.

В частности, Enel планирует продать свои активы в Румынии и уйти из Перу и Аргентины. Ожидается, что значительная часть этих активов будет продана уже к концу 2023 года.

В результате компания намерена сосредоточиться на шести ключевых рынках - Италии, Испании, США, Бразилии, Чили и Колумбии.

Основным стратегическим направлением деятельности для нее станет электрификация, причем к 2025 году Enel рассчитывает продавать около 80% электричества по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами. К этому времени компания планирует увеличить свои мощности по выработке электроэнергии из возобновляемых источников примерно на 21 гигаватт, после чего на ВИЭ будет приходиться порядка 75% всего производимого электричества.

В 2023-25 годах компания планирует инвестировать около 37 млрд евро.

Руководство Enel установило среднесрочные цели для скорректированной прибыли и скорректированной EBITDA на 2025 год на уровне 7-7,2 млрд евро и 22,2-22,8 млрд евро соответственно. Для сравнения: в 2022 году компания рассчитывает зафиксировать скорректированную прибыль в размере 5-5,3 млрд евро, скорректированную EBITDA - 19-19,6 млрд евро.

Компания рассчитывает удерживать дивиденды на уровне 43 евроцентов на акцию в 2023-25 годах против 40 евроцентов в 2022 году.

С начала 2022 года капитализация Enel сократилась на 27,5%, до 51,67 млрд евро.

Enel Италия Румыния Перу Аргентина США
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