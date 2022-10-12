S&P заявило о риске рецессии в Европе и США в случае затягивания конфликта на Украине

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings видит существенный риск затягивания конфликта на Украине, полагая, что это усугубит энергетический кризис в Европе.

Эксперты S&P также предупреждают, что ключевые процентные ставки центробанков развитых стран могут быть подняты более высоко, чем предусматривает базовый сценарий агентства, учитывая усиливающееся инфляционное давление.

"Это приведет к более глубокой, чем ожидается, рецессии в Европе, а также в США, которые, однако, будут затронуты в меньшей степени", - говорится в опубликованном в среду обзоре S&P.

Пессимистичный сценарий агентства, учитывающий вышеупомянутые риски, предполагает снижение ВВП еврозоны на 1,3% в 2023 году и уменьшение американского ВВП на 0,3%. Базовый сценарий S&P предусматривает рост экономики еврозоны на 0,3% в следующем году, США - на 0,2%.

Эксперты агентства закладывают риск дальнейшего подъема цен на энергоресурсы в Европе и необходимость их нормирования в пессимистичный сценарий. В этих условиях Европейскому центральному банку (ЕЦБ), вероятно, придется ускорить подъем ключевых ставок, чтобы сдержать ослабление евро, что приведет к скачку стоимости импорта. Ставка по кредитам ЕЦБ может достичь 3,5% в 2023 году, что на 1 процентный пункт (п.п.) выше уровня, предусмотренного базовым сценарием.

Великобритания сталкивается с похожими проблемами, и Банку Англии придется увеличить ставку до 4,25% - это также на 1 п.п. выше уровня базового сценария S&P.

В этих условиях ВВП Германии упадет на 3,4% в 2023 году, Италии - на 1,5%, Франции - на 0,7%, Великобритании - на 0,8%, прогнозирует агентство.

В пессимистичный сценарий S&P также заложен подъем ставки Федеральной резервной системой (ФРС) как минимум до 5-5,25% к середине 2023 года и падение фондового рынка США на 14,5% к этому времени.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Индию, Японию и Индонезии, будут в меньшей степени затронуты указанными выше факторами, поскольку их экономики больше ориентированы на внутренний рынок. Тем не менее, ослабление темпов глобального экономического роста и внешнего спроса негативно скажется на деловой активности в регионе, отмечают в S&P.