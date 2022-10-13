Samsung на год освобождена от введенных США ограничений на поставки чипов в КНР

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший в мире производитель чипов памяти по объему выручки, освобождена на год от действия введенных Вашингтоном торговых ограничений, блокирующих поставки высокотехнологичных полупроводниковых компонентов и оборудования для их выпуска в Китай, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, американское министерство торговли разрешило Samsung продолжить поставки оборудования для производства микросхем и других компонентов для двух предприятий компании в Китае.

Компания не делала официальных заявлений по этому поводу в отличие от другого южнокорейского чип-мейкера SK Hynix Inc., который сообщил накануне о получении от Минторга США документа, освобождающего его от действия аналогичных ограничений на год.

Intel Corp. также сообщила в среду, что власти США разрешили ей поставки оборудования и компонентов на завод по выпуску чипов памяти NAND в Даляне на ближайший год.

В соответствии с новыми мерами экспортного контроля, о которых США объявили в прошлую пятницу, чипы для высокопроизводительных вычислительных систем, суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта (AI), произведенные с использованием американских технологий, могут продаваться в Китай только при наличии отдельной лицензии на экспорт.

Согласно данным тайваньской аналитической компании TrendForce, на долю Samsung во втором квартале текущего года пришлось 43,5% глобальных продаж чипов памяти DRAM и примерно треть - чипов NAND.