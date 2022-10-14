Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Фото: Liu Yucai/VCG via Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - На уходящей неделе подведение квартальных итогов подпортило настроение производителям ПК и чипмейкеров, Amazon приготовился запустить тестовые спутники для своей группировки, Netflix задумался о тарифном плане с рекламой, Twitter сигнализировал, что готов пересмотреть политику модерации, не дожидаясь завершения сделки с Илоном Маском (но Трампа обратно не пустит), а новые iPhone, как выяснилось, излишне беспокоятся за посетителей американских горок.

Мировые продажи компьютеров упали почти на 20% в третьем квартале 2022 года

Продажи компьютеров по всему миру в третьем квартале 2022 года составили около 68 млн штук, что на 19,5% меньше аналогичного показателя прошлого года, следует из данных исследовательской компании Gartner. Это самое резкое падение за всю историю наблюдений (компания отслеживает ситуацию на рынке с середины 1990-х годов), снижение год-к-году продолжается четвертый квартал подряд.

По словам директора аналитического подразделения, Gartner Микако Китагавы, эти квартальные результаты могут знаменовать историческое замедление рынка персональных компьютеров. На фоне постепенного восстановления нарушенных цепочек поставок главной проблемой рынка становится перепроизводство на фоне низкого спроса со стороны потребителей и бизнеса. Предшкольные распродажи принесли разочаровывающие результаты, несмотря на промо-цены, поскольку многие потребители уже приобрели компьютеры в последние два года. Что касается бизнеса, то на фоне геополитической и экономической неопределенности компании склонны осторожнее подходить к IT-бюджетам, и обновление компьютерной техники не является для них приоритетом, отмечает Китагава.

Список крупнейших вендоров не изменился по сравнению с прошлым кварталом – более четверти рынка (25,2%) пришлось на долю Lenovo. Второе место у HP с 18,7%, за ним с незначительным отрывом следует Dell (17,7%). Следом идет Apple с 8,5%, который догоняют ASUS (8,2%) и Acer (6,2%). На долю всех остальных производителей приходится 15,2% рынка.

Взлеты и падения чипмейкеров

Прошедшая неделя выдалась драматической для производителей чипов. После объявления властями США торговых ограничений, блокирующих поставки высокотехнологичных полупроводниковых компонентов и оборудования для их выпуска в Китай, акции ведущих азиатских производителей чипов обрушились в начале недели. По оценке Bloomberg, новый раунд торговой войны обошелся сектору в более чем $240 млрд.

Акции TSMC во вторник, подешевели на 8,3%, падение затронуло также Samsung Electronics и Tokyo Electron, вслед за азиатскими рынками вниз устремились и зарубежные.

Несмотря на это, в четверг TSMC объявила, что ее прибыль в третьем квартале выросла на 79,7% год к году, до рекордных 8,8 млрд долларов. Выручка компании за тот же период выросла на 47,9% до $19,2 млрд.

Прямо противоположный результат продемонстрировала южнокорейская Samsung Electronics Co. В компании оценили падение операционной прибыли в третьем квартале в 32% до 10,8 трлн вон ($7,7 млрд) по сравнению с 15,8 трлн вон за аналогичный период предыдущего года. При этом, согласно предварительным расчетам, выручка увеличилась на 2,7%, до 76 трлн вон.

Правда, конец недели принес хорошие новости и для Samsung: американское министерство торговли разрешило компании продолжить поставки оборудования для производства микросхем и других компонентов для двух предприятий компании в Китае в течение года, сообщили источники The Wall Street Journal. Аналогичные послабления коснулись и другого южнокорейского чип-мейкера SK Hynix Inc. Также власти США разрешили Intel Corp. поставки оборудования и компонентов на завод по выпуску чипов памяти NAND в Даляне на ближайший год.

Общее же настроение на рынке остается довольно пессимистичным. С начала года отраслевой фондовый индекс Philadelphia Semiconductor Index потерял 42% - и это худший показатель за последние 14 лет на фоне стремительно сокращающегося спроса, подсчитали в Bloomberg.

Amazon планирует запустить тестовые интернет-спутники в 2023 году

Amazon готовится запустить два тестовых спутника для своей интернет-группировки Project Kuiper в начале 2023 года, сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании.

Прототипы Kuipersat-1 и Kuipersat-2 будут выведены на орбиту на ракете Vulcan Centaur производства United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin). Предполагается, что они составят конкуренцию SpaceX Starlink и OneWeb.

Издание отмечает, что на ракете-носителе еще не установлены двигатели. ULA заверяет, что Vulcan будет полностью собрана к ноябрю и протестирована до декабря. Как пишет The Washington Post, компания находится под давлением, поскольку использовать Vulcan планируют и космические силы США - для запуска спутников национальной безопасности. Первая миссия Минобороны США запланирована на конец 2023 года, и перед этим ULA должна дважды запустить ракету-носитель, чтобы доказать надежность аппарата.

У Amazon есть разрешение Федеральной комиссии США по связи на установку 3 тыс. 236 спутников. Компания обязалась инвестировать более $10 млрд долларов в систему, которая будет обслуживать отдельные домохозяйства, соцобъекты и предприятия, не имеющие доступа к устойчивому широкополосному интернету.

Intel и Google разработали чип для ЦОДов

Американская Intel Corp. и Google Cloud, облачный сервис Alphabet Inc. разработали чип, который должен повысить эффективность центров обработки данных (ЦОДов), сообщает нидерландское отраслевое издание Computable.

Чип получил название E2000 и известен под кодовым названием Mount Evans. Он берет на себя задачи объединения данных для сетевых задач в ЦОДах и снижения нагрузки на центральные процессоры (CPU). Также он позволит повысить защищенность облачных систем.

Google Cloud предлагает E2000 в новом продукте под названием C3 VM, работающем на процессорах Intel Xeon четвертого поколения. Вице-президент по инженерным вопросам Google Амин Вахдат заявил, что Intel, со своей стороны, сможет продавать E2000 таким крупным игрокам как, например, Amazon Web Services и Microsoft.

Netflix предложит пользователям более дешевый план подписки с рекламой

Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, в ноябре предложит пользователям более дешевый план доступа, который будет включать в себя рекламу.

Компания объявила, что стоимость подписки в новом тарифном плане составит $6,99 в месяц. Изначально он будет доступен в 12 странах, включая США, Великобританию, Канаду, Германию, Японию, Бразилию и Австралию, однако со временем распространится и на другие рынки.

Действующий базовый тариф сервиса без рекламы в США составляет $9,99 в месяц. У Netflix есть и более дорогие тарифные планы, которые стоят от $15,49 до $19,99 в месяц. Они включают возможность просмотра видео на большем количестве устройств и предусматривают более высокое качество изображения, напоминает The Wall Street Journal.

Intel планирует масштабное сокращение штата, а также разделит разработку и выпуск чипов

Американская Intel планирует сократить тысячи сотрудников. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, компания может объявить о сокращении уже в текущем месяце, примерно в то же время, когда будет обнародована квартальная отчетность.

В некоторых подразделениях компании, в том числе в отделе продаж и маркетинга, сокращения могут затронуть до 20% персонала, сообщают источники.

По состоянию на июль, штат производителя чипов составлял около 113,7 тыс. сотрудников.

Причиной может стать то, что Intel столкнулась с падением спроса на чипы для персональных компьютеров, что является основным бизнесом компании. Также компания проигрывает конкурентам, в частности AMD, доля которых на рынке увеличилась.

Также Intel планирует разделение бизнеса по разработке чипов и их производства, пишет The Wall Street Journal. Новая структура предназначена для того, чтобы позволить сети заводов работать как производителю микросхем по контракту, получая заказы как от самой компании, так и от других заказчиков на одинаковых условиях.

Twitter готов пересмотреть политику блокировки пользователей

Пока судебное разбирательство вокруг сделки по покупке Twitter Илоном Маском набирает обороты, соцсеть проявляет готовность пересмотреть свою политику модерации контента и блокировки пользователей, приблизив их к идеям, которые высказывал пока не состоявшийся новый владелец, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В частности, Twitter рассматривает альтернативные инструменты модерации взамен вечного бана – самого сурового наказания за нарушение правил платформы.

В мае, вслед за объявлением планов о покупке Twitter за 44 млрд долларов, Маск, считающий себя сторонником полной свободы слова, заявил о намерении пересмотреть политику модерации на платформе и вернуть заблокированный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

Впрочем, как отмечает издание, даже если изменения будут одобрены, возвращения Трампа ждать не стоит: Twitter не намерен пересматривать блокировки, связанные с призывами к насилию.

Приложения Apple TV и Apple Music появятся на компьютерах Windows в 2023 году

Приложения Apple TV и Apple Music станут доступны на компьютерах под управлением Windows, говорится в сообщении компании.

Скачать их можно будет в следующем году через Microsoft Store, первые бета-версии появятся в ближайшее время. Ранее сервисами можно было пользоваться только через браузер.

Таким образом Apple продолжает расширять присутствие своих сервисов на других платформах, делая ставку на доходы с подписок вместо распространения их чисто через свои устройства.

Также пользователи Windows 11 через свое приложение Windows Photos смогут просматривать фотографии из iCloud. Услуга станет доступна в ближайшие несколько месяцев. Ранее для этого нужно было скачивать специальное приложение, которое переносило фотографии из облачного сервиса Apple.

Кроме того, приложение Apple Music с 12 октября уже стало доступно для пользователей Xbox, игрового сервиса, также принадлежащего Microsoft.

Китай попросил Илона Маска не запускать Starlink в стране

Правительство Китая напрямую попросило главу SpaceX Илона Маска не распространять доступ спутников Starlink на территорию страны, рассказал в интервью Financial Times сам Маск, передает портал The Verge.

"Пекин дал понять, что выступает против недавнего запуска Starlink на Украине" и "требует гарантий, что услуги Starlink не будут распространяться в Китае", сказал Маск.

Остается неясным, согласился ли предприниматель с этими требованиями, но, согласно данным с сайта компании, планов по развертыванию Starlink в стране пока нет.

Starlink известен тем, что помогает обеспечивать страны интернетом даже в условиях жесткой цензуры. Так, спутники стали доступны в Иране, где разгорелись протесты, за которыми последовали блокировки.

Также на этой неделе СМИ сообщили, что Макс лично отказал просьбам Украины в расширении услуг Starlink в Крыму, опасаясь ядерной войны. Ранее Маск и правительство США предоставило тысячи систем Starlink для коммуникации украинских военных.

iPhone 14 путает американские горки с автомобильными авариями

Функция SOS-оповещения с использованием спутниковой связи стала главной инновацией iPhone 14, представленного в сентябре. Однако, как выяснилось, алгоритмы смартфона не всегда могут отличить серьезные инциденты от аттракциона и посылают ложные сообщения спасателям.

Так, спасатели в штате Огайо зафиксировали как минимум шесть случаев, когда айфоны, находящиеся в карманах посетителей парка развлечений Kings Island в окрестностях Цинциннати, знаменитого своими 90-метровыми американскими горками, сообщали об авариях с участием их владельцев. Аналогичные случаи связаны и с луна-парком Six Flags Great America в Чикаго, сообщает The Wall Street Journal.