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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Старейший банк мира продаст 1,25 млрд новых акций для привлечения 2,5 млрд евро

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Итальянский Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, старейший банк в мире, объявил, что продаст 1,25 млрд новых акций, чтобы привлечь 2,5 млрд евро капитала.

Банк проведет допэмиссию по цене 2 евро за акцию. Всего на каждые 3 акции в обращении будет выпущено по 374 новых бумаг.

При этом итальянское правительство, которое является крупнейшим акционером банка с долей 64,23%, намерено выкупить акции на сумму 1,61 млрд евро, говорится в пресс-релизе.

Monte dei Paschi также договорился с группой банков, которые выступят в качестве андеррайтеров. Это восемь банков, среди которых Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Credit Suisse Group AG. На них придется 807 млн евро от общего объема размещения.

Привлечение средств поможет Monte dei Paschi справиться с давлением долговых и юридических проблем.

В июне банк объявил о плане по реорганизации бизнеса, который среди прочего включал сокращение 4 тыс. рабочих мест и закрытие десятков отделений. Monte Paschi также намерен упростить структуру операций, разделив их на три основных направления: обслуживание розничных клиентов, малого и среднего бизнеса, а также обслуживание крупных компаний и инвестиционно-банковские операции.

План реорганизации предполагает, что банк сможет направить на выплаты акционерам 30% его чистой прибыли в 2025 и 2026 годах.

Акции Monte Paschi теряют в цене 19,6% на торгах в Милане в четверг. С начала 2022 года их стоимость снизилась на 77%.

Monte Paschi был основан в 1472 году в Сиене для выдачи дешевых кредитов наименее обеспеченным слоям населения. В 2017 году правительство Италии национализировало банк, потратив 5,4 млрд евро. Сейчас это старейший действующий банк мира.

Monte dei Paschi Италия Сиена
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