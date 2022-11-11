Старейший банк в мире Monte Paschi получил убыток в III кв. из-за расходов на сокращение штата

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Старейший банк в мире Banca Monte dei Paschi di Siena SpA получил чистый убыток в третьем квартале из-за списаний, связанных с увольнением сотрудников в рамках реорганизации.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистый убыток в июле-сентябре составил 387,7 млн евро по сравнению с прибылью в размере 186 млн евро за тот же период годом ранее.

С начала года расходы на реорганизацию составили 925 млн евро. Компанию покинули свыше 4 тыс. сотрудников.

Выручка банка за три квартала 2022 года снизилась на 0,5%, до 2,25 млрд евро. Чистый процентный доход вырос на 15,7%, тогда как комиссионный доход сократился на 5,2%.

Руководство Monte Paschi также сообщило об успешном завершении допэмиссии акций на сумму 2,5 млрд евро, которая была анонсирована в середине октября.

Акции Monte Paschi дорожают в начале торгов в пятницу на 0,3%. С начала года котировки сократились примерно в десять раз.

Monte Paschi был основан в 1472 году в Сиене для выдачи дешевых кредитов наименее обеспеченным слоям населения города-государства. В настоящее время он является старейшим действующим банком мира.