Новак спрогнозировал цену на нефть в 2023 году на уровне $100 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть в 2023 году будут находиться на уровне $100 за баррель, однако прогнозировать их динамику на сегодняшний день сложно, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на пленарной сессии "Российской энергетической недели" (РЭН-2022).

"В текущей ситуации, наверное, следующий год мы увидим (цены на нефть - ИФ), если все-таки прогнозировать, наверное, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем", - сказал Новак.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что цены в 2023 году будут в районе $100/баррель, вице-премьер сказал: "Да, плюс-минус, может быть меньше. Я думаю так".

Новак добавил, что ОПЕК+ является тем инструментом, который может снизить волатильность на нефтяном рынке, обеспечивая своими решениями балансировку спроса и предложения.