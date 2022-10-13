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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Новак спрогнозировал цену на нефть в 2023 году на уровне $100 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть в 2023 году будут находиться на уровне $100 за баррель, однако прогнозировать их динамику на сегодняшний день сложно, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на пленарной сессии "Российской энергетической недели" (РЭН-2022).

"В текущей ситуации, наверное, следующий год мы увидим (цены на нефть - ИФ), если все-таки прогнозировать, наверное, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем", - сказал Новак.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что цены в 2023 году будут в районе $100/баррель, вице-премьер сказал: "Да, плюс-минус, может быть меньше. Я думаю так".

Новак добавил, что ОПЕК+ является тем инструментом, который может снизить волатильность на нефтяном рынке, обеспечивая своими решениями балансировку спроса и предложения.

Александр Новак
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