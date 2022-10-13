BlackRock в III квартале снизила чистую прибыль на 16% при выручке лучше прогнозов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую прибыль в третьем квартале на 16,4%, однако скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Как говорится в пресс-релизе BlackRock, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,406 млрд, или $9,25 в расчете на акцию, по сравнению с $1,681 млрд, или $10,89 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $9,55 на акцию с $11,34 на акцию.

Выручка уменьшилась на 14,6% - до $4,311 млрд с $5,05 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль инвесткомпании на уровне $7,06 на акцию при выручке в $4,2 млрд.

Чистый приток средств инвесторов в фонды BlackRock в минувшие три месяца составил $16,907 млрд по сравнению с $75,314 млрд за тот же период 2021 года.

Объем активов под управлением компании на конец сентября составлял $7,96 трлн, снизившись за год на 16%.

BlackRock в третьем квартале выкупила собственные акции на сумму $375 млн.

Котировки акций компании растут на 0,4% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние три месяца рыночная стоимость BlackRock упала на 9,8% (до $80,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 5,9%.