Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

BlackRock в III квартале снизила чистую прибыль на 16% при выручке лучше прогнозов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую прибыль в третьем квартале на 16,4%, однако скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Как говорится в пресс-релизе BlackRock, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,406 млрд, или $9,25 в расчете на акцию, по сравнению с $1,681 млрд, или $10,89 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $9,55 на акцию с $11,34 на акцию.

Выручка уменьшилась на 14,6% - до $4,311 млрд с $5,05 млрд годом ранее.

ЭкономикаBlackRock приобрела производителя газа из пищевых отходов за $700 млнЧитать подробнее

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль инвесткомпании на уровне $7,06 на акцию при выручке в $4,2 млрд.

Чистый приток средств инвесторов в фонды BlackRock в минувшие три месяца составил $16,907 млрд по сравнению с $75,314 млрд за тот же период 2021 года.

Объем активов под управлением компании на конец сентября составлял $7,96 трлн, снизившись за год на 16%.

BlackRock в третьем квартале выкупила собственные акции на сумму $375 млн.

Котировки акций компании растут на 0,4% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние три месяца рыночная стоимость BlackRock упала на 9,8% (до $80,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 5,9%.

BlackRock
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Введение потолка цен на нефть из РФ вызвало беспокойство в администрации Байдена

Строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию для поставок из России займет 1,5 года

Строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию для поставок из России займет 1,5 года

Суд частично прекратил правовую охрану товарного знака Xiaomi в России

Поставки газа по "Силе Сибири" в КНР в 2023 году планируются на уровне 22 млрд куб. м

Поставки газа по "Силе Сибири" в КНР в 2023 году планируются на уровне 22 млрд куб. м

В Эр-Рияде заявили, что США призывали отложить решение ОПЕК+ о сокращении добычи

В Эр-Рияде заявили, что США призывали отложить решение ОПЕК+ о сокращении добычи

Глава Минтруда заявил об отсутствии роста безработицы в России

Samsung на год освобождена от введенных США ограничений на поставки чипов в КНР

ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов

ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });