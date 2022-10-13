Продажи IKEA в 2022 фингоду выросли на 6,5% и достигли рекорда

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Шведский ритейлер IKEA (Inter IKEA Group) зафиксировал рекордный объем продаж по итогам 2022 финансового года, несмотря на проблемы в мировых цепочках поставок и быстро растущие расходы.

За год, который завершился 31 августа, продажи компании составили 44,6 млрд евро, что на 6,5% превысило показатель предыдущего фингода (41,9 млрд евро), сообщается в пресс-релизе компании. Без учета изменения курса обмена валют они увеличились на 3,5%.

Число посетителей магазинов IKEA выросло более чем на 6% и достигло 822 млн. Реализация товаров через розничные магазины увеличилась на 13%, в основном благодаря Европе.

Между тем онлайн-продажи в мире снизились на 10%, а количество посетителей сайтов уменьшилось до 4,3 млрд по сравнению с 5 млрд годом ранее.

Компания за год открыла 38 магазинов, в том числе первые торговые точки заработали на Филиппинах, в Чили, Эстонии, Пуэрто-Рико и Омане.

"Сейчас дома выполняют больше функций и решают больше проблем, чем когда-либо прежде. Это означает, что людям нужна мебель и решения для дома по доступной цене", - сказал главный исполнительный директор Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг.

При этом он отметил, что компании пришлось столкнуться с огромными потрясениями в мировой экономике. Конфликт на Украине привел к нарушению цепочек поставок, и в июне IKEA выставила на продажу четыре завода по производству мебели в России. Кроме того, как заявил Абрахамссон Ринг, компания закрыла 17 магазинов в РФ, что обошлось ей примерно в 2% доходов, пишет The Wall Street Journal.

Связанные с COVID-19 ограничения в Азии, особенно в Китае, вызвали дополнительные проблемы из-за нарушения производственных графиков, а перегруженность портов сделала морские перевозки более дорогими и менее надежными. Расходы Inter IKEA в прошлом фингоду выросли на 6-8%, сказал CEO.

Сеть IKEA в мире насчитывает свыше 470 магазинов, больше всего их расположено в Германии.