Новость о выплате дивидендов вызвала рост котировок "Лензолота" на 30-40%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На "Мосбирже" цена акций ПАО "Лензолото" подскочила на 30-40% на новости о том, что совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2022 года 3 508 рублей на обыкновенную акцию.

На "Московской бирже" обыкновенные акции "Лензолота" подорожали на 40%, до 12320 рублей, "префы" - на 30,4%, до 1695 рублей, после чего к 15:54 прирост замедлился до 32% и 25% соответственно.

В общей сложности на выплату дивидендов "Лензолота" планируется направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, планируется установить 28 ноября.