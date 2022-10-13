Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Новость о выплате дивидендов вызвала рост котировок "Лензолота" на 30-40%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На "Мосбирже" цена акций ПАО "Лензолото" подскочила на 30-40% на новости о том, что совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2022 года 3 508 рублей на обыкновенную акцию.

На "Московской бирже" обыкновенные акции "Лензолота" подорожали на 40%, до 12320 рублей, "префы" - на 30,4%, до 1695 рублей, после чего к 15:54 прирост замедлился до 32% и 25% соответственно.

В общей сложности на выплату дивидендов "Лензолота" планируется направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, планируется установить 28 ноября.

Лензолото Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Мегафон" намерен инициировать банкротство российской структуры Oracle

"Мегафон" намерен инициировать банкротство российской структуры Oracle

В Кремле не считают "Турецкий поток" заменой "Северному потоку"

Биткойн упал до минимума с июня на данных об инфляции в США

Внешний долг РФ в III кв. снизился на 7,2%, до минимальных с июля 2007 г. $436,8 млрд

Внешний долг РФ в III кв. снизился на 7,2%, до минимальных с июля 2007 г. $436,8 млрд

Введение потолка цен на нефть из РФ вызвало беспокойство в администрации Байдена

Строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию для поставок из России займет 1,5 года

Строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию для поставок из России займет 1,5 года

Новак спрогнозировал цену на нефть в 2023 году на уровне $100 за баррель

Суд частично прекратил правовую охрану товарного знака Xiaomi в России

Венгрия в четверг подпишет дополнение к контракту с "Газпромом"

Поставки газа по "Силе Сибири" в КНР в 2023 году планируются на уровне 22 млрд куб. м

Поставки газа по "Силе Сибири" в КНР в 2023 году планируются на уровне 22 млрд куб. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });