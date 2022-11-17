Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Акционеры "Лензолота" одобрили дивиденды в 3508 рублей на обыкновенную акцию

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Лензолото" на внеочередном собрании одобрили дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 3 508 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания.

В общей сложности на выплату дивидендов планируется направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 28 ноября.

Промежуточные дивиденды на "префы" не предусмотрены.

По итогам 2021 года "Лензолото", напротив, выплачивало дивиденды только на привилегированные акции, но символические - 5,29 рубля на бумагу. По итогам 2020 года дивиденды компании составили рекордные 18,6 млрд рублей - 15 219,5 рубля на обыкновенную акцию и 3 699,27 рубля на "преф". Размер дивидендов за 2020 год определил доход от продажи структурам "Полюса" 94,4% ЗДК "Лензолото". Именно ЗДК владеет производственными активами и лицензиями, в то время как ПАО "Лензолото" - лишь холдинговая структура.

"Полюс" является крупнейшим акционером ПАО "Лензолото", ему принадлежит 94,79% голосующих акций компании и 4,46% "префов".

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).

Лензолото Полюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Казанская G-Group передумала покупать российский бизнес шведской Bonava

Clearstream будет взимать 10% комиссии по рублевым остаткам на клиентских счетах

Сотрудники 113 кофеен Starbucks в США устроят забастовку

Сотрудники 113 кофеен Starbucks в США устроят забастовку

Индекс британского завтрака в октябре подскочил на 19,5%

Индекс британского завтрака в октябре подскочил на 19,5%

Минфин предложил пошлину на экспорт бензина и дизельного топлива с демпфером с 1 января

Минфин предложил пошлину на экспорт бензина и дизельного топлива с демпфером с 1 января

McDonald's в Казахстане с 18 ноября закроет рестораны из-за проблем с поставками

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт муки и круп почти в три раза

Арбитраж обязал финскую Gasum выплатить 300 млн евро "Газпрому" за поставки газа

Александр Акопов станет гендиректором телеканала СТС и замгендиректора НМГ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });