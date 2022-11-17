Акционеры "Лензолота" одобрили дивиденды в 3508 рублей на обыкновенную акцию

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Лензолото" на внеочередном собрании одобрили дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 3 508 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания.

В общей сложности на выплату дивидендов планируется направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 28 ноября.

Промежуточные дивиденды на "префы" не предусмотрены.

По итогам 2021 года "Лензолото", напротив, выплачивало дивиденды только на привилегированные акции, но символические - 5,29 рубля на бумагу. По итогам 2020 года дивиденды компании составили рекордные 18,6 млрд рублей - 15 219,5 рубля на обыкновенную акцию и 3 699,27 рубля на "преф". Размер дивидендов за 2020 год определил доход от продажи структурам "Полюса" 94,4% ЗДК "Лензолото". Именно ЗДК владеет производственными активами и лицензиями, в то время как ПАО "Лензолото" - лишь холдинговая структура.

"Полюс" является крупнейшим акционером ПАО "Лензолото", ему принадлежит 94,79% голосующих акций компании и 4,46% "префов".

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).