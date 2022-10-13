Brent подорожала до $92,6 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжили расти в четверг, несмотря на данные о резком росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе.

К 18:03 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,18%) - до $92,62 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,17 (0,19%) - до $87,44 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 9,88 млн баррелей, сообщило днем ранее Минэнерго страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали гораздо более умеренное повышение запасов - на 1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в США на минувшей неделе выросли на 2,02 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов уменьшились на 4,85 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов и бензина, и дистиллятов на 2 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду понизило на 100 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, до 99,6 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,9 млн б/с против 2 млн б/с месяцем ранее. Оценка спроса на нефть в мире в 2023 году была снижена со 101,8 млн б/с до 101,3 млн б/с.

Агентство отмечает, что оценка мирового спроса была скорректирована в связи с ухудшением состояния мировой экономики, а также ростом цен на топливо ввиду принятого плана ОПЕК+ по снижению добычи.