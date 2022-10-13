Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Brent подорожала до $92,6 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжили расти в четверг, несмотря на данные о резком росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе.

К 18:03 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,18%) - до $92,62 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,17 (0,19%) - до $87,44 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 9,88 млн баррелей, сообщило днем ранее Минэнерго страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали гораздо более умеренное повышение запасов - на 1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в США на минувшей неделе выросли на 2,02 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов уменьшились на 4,85 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов и бензина, и дистиллятов на 2 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду понизило на 100 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, до 99,6 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,9 млн б/с против 2 млн б/с месяцем ранее. Оценка спроса на нефть в мире в 2023 году была снижена со 101,8 млн б/с до 101,3 млн б/с.

Агентство отмечает, что оценка мирового спроса была скорректирована в связи с ухудшением состояния мировой экономики, а также ростом цен на топливо ввиду принятого плана ОПЕК+ по снижению добычи.

Минэнерго США Brent WTI МЭА ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Думе предложили обязать чиновников декларировать расходы на выплату кредитов

"Мегафон" намерен инициировать банкротство российской структуры Oracle

"Мегафон" намерен инициировать банкротство российской структуры Oracle

В Кремле не считают "Турецкий поток" заменой "Северному потоку"

Биткойн упал до минимума с июня на данных об инфляции в США

Внешний долг РФ в III кв. снизился на 7,2%, до минимальных с июля 2007 г. $436,8 млрд

Внешний долг РФ в III кв. снизился на 7,2%, до минимальных с июля 2007 г. $436,8 млрд

Введение потолка цен на нефть из РФ вызвало беспокойство в администрации Байдена

Строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию для поставок из России займет 1,5 года

Строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию для поставок из России займет 1,5 года

Новак спрогнозировал цену на нефть в 2023 году на уровне $100 за баррель

Суд частично прекратил правовую охрану товарного знака Xiaomi в России

Венгрия в четверг подпишет дополнение к контракту с "Газпромом"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });