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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2022 год до $102,09/барр.

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $104,21/барр. до $102,09/барр. Это следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $96,91/барр до $94,58/барр.

"Возможные перебои с поставками нефти и более медленный, чем ожидалось, рост добычи нефти могут привести к повышению цен на нефть, а вероятность более медленного, чем прогнозируется, экономического роста может способствовать снижению цен", - отмечается в отчете.

При этом Минэнерго США подчеркивает, что за последние три месяца средняя цена барреля Brent снизилась на $27, однако ввиду неопределенной экономической ситуации не все страны в равной степени почувствовали падение цены.

"Нефть марки Brent оценивается в долларах США. Инвесторы все чаще приобретают финансовые активы США в результате повышения процентных ставок Федеральной резервной системой для сдерживания инфляции, а также потому, что инвесторы ищут валюту США в качестве актива-убежища в условиях неопределенной экономической ситуации. Эта тенденция привела к тому, что доллар США вырос до самого высокого значения с 2002 года", - говорится в отчете.

Ведомство прогнозирует, что в четвертом квартале средняя спотовая стоимость Brent будет составлять $93/барр. против $98/барр.

США нефть
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