Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за отскоком внешних площадок

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил волатильные торги четверга ростом индексов на фоне отскока фондовых площадок Европы и США после их затяжного падения, пик которого пришелся на время выхода статистики по потребительской инфляции в США, оказавшейся хуже прогнозов и подогревшей ожидания ужесточения монетарной политики Федрезервом. Индекс МосБиржи к закрытию торгов превысил 1955 пунктов, индекс РТС на фоне укрепления рубля поднялся к 970 пунктам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1955,2 пункта (+0,2%), индекс РТС - 968,34 пункта (+1,5%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,1%.

Доллар просел до 63,6 рубля (-0,82 рубля).

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