Уолл-стрит завершила волатильные торги ростом

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы, падавшие в начале торгов в четверг, завершили сессию существенным ростом, причем для индекса Dow Jones подъем стал рекордным с ноября 2020 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 827,87 пункта (2,8%) и составил 30038,72 пункта. Индикатор впервые в истории прибавил более 800 пунктов по итогам сессии, в течение которой он падал более чем на 500 пунктов, отмечает MarketWatch.

Standard & Poor's 500 повысился на 92,88 пункта (2,6%) - до 3669,91 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 232,05 пункта (2,2%) и составил 10649,15 пункта.

Инвесторы оценивали данные Минтруда США, показавшие, что потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе, обновив рекорд с 1982 года.

Изначально трейдеры восприняли данные как "еще один шаг по направлению к Армагеддону, но затем они сделали шаг назад и решили, что в значительной мере все это уже заложено в котировки", отметил старший рыночный стратег B. Riley Wealth Management Арт Хоган.

Теперь внимание рынка будет все больше переключаться на сезон корпоративной отчетности, добавил эксперт. А некоторые крупные компании, уже отчитавшиеся за минувший квартал, продемонстрировали неплохие результаты.

Все 30 компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones, завершили торги в плюсе. Лидерами роста среди компонентов индекса стали бумаги банка JPMorgan Chase & Co. (+5,6%) и сети аптек Walgreens Boots Alliance.

Акции Walgreens подорожали на 5,4%. Аптечная сеть зафиксировала снижение выручки в четвертом финансовом квартале, однако выручка все же оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Цена бумаг Delta Air Lines выросла на 4%. Одна из крупнейших авиакомпаний в США в третьем квартале получила выручку, которая оказалась лучше показателя аналогичного периода допандемийного 2019 года и прогноза рынка.

Котировки акций Domino's Pizza Inc. подскочили на 10%. Американская сеть пиццерий в третьем квартале 2022 финансового года снизила чистую прибыль, однако показатель выручки превзошел консенсус-прогнозы.

Стоимость акций американской сети супермаркетов Albertsons Cos. Inc. взлетела на 11,5% после сообщения агентства Bloomberg о том, что компания ведет переговоры о слиянии с более крупным конкурентом Kroger Co..

Бумаги стримингового сервиса Netflix Inc. подорожали на 5,3% на новости, что компания в ноябре планирует запустить более дешевую подписку, которая будет стоить всего $6,99 в месяц, но будет включать обязательные для просмотра рекламные ролики.

Рыночная стоимость BlackRock повысилась на 6,6%. Крупнейшая компания в мире по объему активов под управлением сократила чистую прибыль в третьем квартале на 16,4%, однако скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Даже капитализация Applied Materials выросла на 4,9%, хотя один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов ухудшил прогноз выручки на четвертый финансовый квартал.