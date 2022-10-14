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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Danone избавится от контроля в производстве молочных продуктов в России

Списания в связи с уходом из России компания оценивает в сумму до 1 млрд евро

Danone избавится от контроля в производстве молочных продуктов в России
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Французская Danone решила отказаться от контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. По итогам сделки, вторая сторона которой в пресс-релизе не названа, Danone деконсолидирует этот бизнес в своей отчетности.

За январь-сентябрь 2022 г продажи по этому направлению составили около 5% от чистой выручки Danone в целом, говорится в сообщении. Списания в связи с уходом с российского молочного рынка компания оценивает в сумму до 1 млрд евро.

Danone входит в тройку крупнейших производителей молочных продуктов в России. Портфель брендов включает "Активиа", "Простоквашино", детское питание "Тёма" и "Растишка".

Передача контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России является оптимальным вариантом для обеспечения его непрерывности, лучшим решением для сотрудников, потребителей и партнеров, отметила компания.

Весной этого года, объявляя о прекращении импорта в Россию продукции под брендами evian и Alpro (минеральная вода и растительные напитки), Danone заявляла, что в целом из страны уходить не планирует и переориентирует бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание, свернув новые инвестиции и затраты на рекламу.

В группу Danone в России входят 16 предприятий.

Выручка АО "Данон Россия" (производство молочных продуктов) в 2021 году составила 85,1 млрд рублей, чистая прибыль - 8,85 млрд рублей. Выручка ООО "Данон Трейд" (оптовая торговля) в прошлом году составила 109,9 млрд рублей, чистая прибыль - 1,4 млрд рублей (данные отчетностей компаний по РСБУ из аналитической системы "СПАРК-Интерфакс").

По данным рейтинга, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), Streda Consulting и Milknews, Danone в 2021 году была крупнейшим производителем молочных продуктов в России с объемом продаж в 122,7 млрд рублей (на втором месте - PepsiCo Inc. ("Вимм-Билль-Данн") со 107,8 млрд рублей, на третьем - ГК "Молвест" с 38,5 млрд рублей).

Danone Франция Данон Россия Данон Трейд
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