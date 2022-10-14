На заводе Danone в Самаре сообщили о продолжении работы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Производство продукции на заводе Danone в Самаре продолжается, решения о деятельности примет новый собственник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"По информации предприятия, производство продукции продолжается, в ближайшие несколько месяцев изменений в деятельности не предвидится, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений, принятых новым собственником", - заявили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе отметили, что в постоянном контакте с предприятием находятся представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Ранее сообщалось, что французская Danone приняла решение передать контроль в бизнесе по производству молочных продуктов в России. По итогам сделки, вторая сторона которой не раскрывается, Danone деконсолидирует этот бизнес в своей отчетности.

Danone входит в тройку крупнейших производителей молочных продуктов в России. Портфель брендов включает "Активиа", "Простоквашино", детское питание "Тёма" и "Растишка". Весной этого года, объявляя о прекращении импорта в РФ продукции под брендами Evian и Alpro (минеральная вода и растительные напитки), Danone заявляла, что в целом из РФ уходить не планирует и переориентирует бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание, свернув новые инвестиции и затраты на рекламу.

В группу Danone в России входят 16 предприятий.