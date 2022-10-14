Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Инфляция во Франции в сентябре замедлилась до 6,2%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре выросли на 6,2% в годовом выражении, показали окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Это минимальные темпы подъема с мая текущего года.

Инфляция замедлилась по сравнению с 6,6% в августе.

Показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами экспертов, опрошенных Bloomberg и Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены во Франции в сентябре упали на 0,5% (+0,5% в августе), согласно окончательным данным, которые также совпали с предварительными.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в сентябре увеличились на 5,6% за год и упали на 0,6% за месяц после подъема на 5,9% и 0,5% в августе соответственно.

Цены на услуги замедлили темпы подъема до 3,2% с 3,9% в августе, на энергоносители - до 17,9% с 22,7% месяцем ранее. Тем временем подъем цен на продукты питания ускорился до 9,9% с 7,9% в августе.

Insee Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по спутникам Starlink для Украины

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Danone избавится от контроля в производстве молочных продуктов в России

Danone избавится от контроля в производстве молочных продуктов в России

Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Правительство намерено докапитализировать РЖД еще на 217 млрд руб.

Правительство намерено докапитализировать РЖД еще на 217 млрд руб.

Байден запланировал переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Байден запланировал переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Приложение "ВКонтакте" снова доступно в App Store

ЦБ РФ сообщил о постепенном исчерпании весеннего укрепления рубля

ЦБ РФ сообщил о постепенном исчерпании весеннего укрепления рубля

Новый оператор "Сахалина-1" будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске

США не поверили в экономические обоснования решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

США не поверили в экономические обоснования решения ОПЕК+ сократить добычу нефти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });