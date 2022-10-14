Инфляция во Франции в сентябре замедлилась до 6,2%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре выросли на 6,2% в годовом выражении, показали окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Это минимальные темпы подъема с мая текущего года.

Инфляция замедлилась по сравнению с 6,6% в августе.

Показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами экспертов, опрошенных Bloomberg и Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены во Франции в сентябре упали на 0,5% (+0,5% в августе), согласно окончательным данным, которые также совпали с предварительными.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в сентябре увеличились на 5,6% за год и упали на 0,6% за месяц после подъема на 5,9% и 0,5% в августе соответственно.

Цены на услуги замедлили темпы подъема до 3,2% с 3,9% в августе, на энергоносители - до 17,9% с 22,7% месяцем ранее. Тем временем подъем цен на продукты питания ускорился до 9,9% с 7,9% в августе.