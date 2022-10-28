Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Инфляция во Франции в октябре подскочила до 7,1% с 6,2%

Инфляция во Франции в октябре подскочила до 7,1% с 6,2%
Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре выросли на 7,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Инфляция повысилась по сравнению с 6,2% в сентябре.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали значительно более умеренного ускорения инфляции - до 6,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены во Франции подскочили на 1,3% после снижения на 0,5% в сентябре. Эксперты прогнозировали рост на 0,6%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце увеличились на 6,2% в годовом выражении, максимальными темпами с июня 1985 года. Относительно сентября цены выросли на 1%. Аналитики ждали подъема показателей на 5,7% и 0,5% соответственно.

Цены на энергоносители ускорили темпы подъема до 19,2% в октябре с 17,9% в сентябре, на продукты питания - до 11,8% с 9,9%, на промышленные товары - до 4,2% с 3,6%. Услуги подорожали на 3,2%, табачная продукция - на 0,3%, как и месяцем ранее.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Universal Music увеличила выручку на 23,7% в III квартале

Universal Music увеличила выручку на 23,7% в III квартале

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,7%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,7%

Мишустин призвал ускорить переход на нацвалюты и отказ от доллара во взаимной торговле

Еще один банк Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Еще один банк Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Нефть Brent подешевела до $96,2 за баррель после роста накануне

Apple с продажами iPhone хуже прогноза в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 0,8%

Apple с продажами iPhone хуже прогноза в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 0,8%

"Газпром" вводит новые мощности добычи и транспорта на китайском направлении экспорта

"Газпром" вводит новые мощности добычи и транспорта на китайском направлении экспорта

Путин ожидает сокращения ВВП РФ в 2022 году на 2,8-2,9% и инфляции в районе 12%

Оперативный резерв газа в хранилищах РФ выведен на исторический максимум

Минфин поддержал законопроект, обязующий банки возвращать гражданам похищенные с их счетов деньги

Минфин поддержал законопроект, обязующий банки возвращать гражданам похищенные с их счетов деньги
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });