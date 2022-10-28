Инфляция во Франции в октябре подскочила до 7,1% с 6,2%

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре выросли на 7,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Инфляция повысилась по сравнению с 6,2% в сентябре.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали значительно более умеренного ускорения инфляции - до 6,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены во Франции подскочили на 1,3% после снижения на 0,5% в сентябре. Эксперты прогнозировали рост на 0,6%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце увеличились на 6,2% в годовом выражении, максимальными темпами с июня 1985 года. Относительно сентября цены выросли на 1%. Аналитики ждали подъема показателей на 5,7% и 0,5% соответственно.

Цены на энергоносители ускорили темпы подъема до 19,2% в октябре с 17,9% в сентябре, на продукты питания - до 11,8% с 9,9%, на промышленные товары - до 4,2% с 3,6%. Услуги подорожали на 3,2%, табачная продукция - на 0,3%, как и месяцем ранее.