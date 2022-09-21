Долларовый индекс вырос до максимума за 20 лет после объявления частичной мобилизации в РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США уверенно укрепляется относительно основных мировых валют на торгах в среду на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с новостью об объявлении частичной мобилизации в России.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся в ходе торгов до максимальных с июня 2002 года 110,87 пункта, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,4%.

Курс евро к доллару на 15:40 по московскому времени составил $0,9913, что на 0,6% ниже значения на закрытие предыдущей сессии.

Объявление президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране, вероятно, приведет к затягиванию конфликта на территории Украины, пишет газета Financial Times. Перспектива дальнейшей эскалации конфликта может создать новые трудности для Европы, которая уже находится на грани рецессии из-за энергетического кризиса, что сказывается на курсе евро.

"Сегодняшние сообщения позволяют предположить, что мы на грани разрастания конфликта, и это создает целый ряд новых факторов неопределенности", - отмечает аналитик Rabobank Джейн Фоли, слова которой приводит агентство Bloomberg.

В среду трейдеры также ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС), завершающей двухдневное заседание. Большинство экспертов уверено, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.), однако есть и те, кто ждет повышения ставки сразу на 100 б.п.

Федрезерв в среду представит квартальные прогнозы для ВВП, инфляции, а также будущего уровня процентных ставок.

Курс американской валюты к иене составляет в ходе торгов 144,03 иены против 143,72 иены на закрытие предыдущей сессии. Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,1341 по сравнению с $1,1381 по итогам торгов в понедельник.