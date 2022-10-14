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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

"Автодор" отметил рост трафика на своих платных трассах в 2022 году

Одна из причин - закрытие 11 аэропортов на юге России

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Трафик на платных трассах ГК "Автодор" в 2022 году увеличился по сравнению с 2021 годом, сообщил председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко журналистам в кулуарах выставки "Дорога 2022".

"В этом году общий трафик вырос по общему количеству (автомобилей - ИФ) за счет внутреннего трафика. Грузовики на некоторых трассах сохранились - на М4, в частности, на М11 трафик немножко упал по грузовикам. Но общий трафик в физических единицах вырос", - сказал он.

По его словам на рост трафика повлияло, в том числе, закрытие 11 аэропортов на юге России с конца февраля.

Отвечая на вопрос о достижении плана собираемости платы за проезд по платным дорогам с системой последующей оплаты free-flow, Петушенко ответил: "Не менее 90% совершенно четко соберем".

"Собираемость повысилась, мы друг друга с водителями дисциплинируем" - добавил Петушенко.

Протяженность платных автодорог в России с 2016 года выросла с 465 км до 1927 км. До 2024 года планируется запустить движение по строящейся сейчас автотрассе М12 Москва-Казань протяженностью более 800 км.

Автодор Вячеслав Петушенко М4 М11 М12
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