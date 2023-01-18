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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

"Автодор" проведет соцопросы о тарифах и сервисе на платных дорогах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" в течение года проведет в регионах социологические опросы о качестве сервиса и тарифной политике на платных федеральных трассах, находящихся в его доверительном управлении, следует из материалов сайта госзакупок.

Компания с конца 2022 года ищет подрядчика для проведения соцопросов пользователей платных участков федеральных автотрасс М3 "Украина", М4 "Дон", М11 "Нева" и ЦКАД, чтобы изучить мнения пользователей о качестве сервиса, а также привычки и предпочтения держателей транспондеров T-pass. Кроме того, планируются опросы для тестирования тарифов.

Исследования будут проводиться в несколько этапов, до I квартала 2024 года включительно.

Компания хочет опрашивать о качестве сервиса по 500 человек в квартал за четыре опроса. Тестирование тарифов планируется провести дважды, опросив также по 500 человек.

По результатам опросов подрядчик должен будет дать госкомпании рекомендации по корректировке действующих тарифов на платных дорогах и участках, планируемых к вводу в платность, а также по дополнительным тарифным предложениям - абонементам, скидкам, программам лояльности.

Среди регионов, где могут проводиться исследования, "Автодор" называет Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Ростовскую и Калужскую области, Краснодарский край.

Заявки на конкурс госкомпании максимальной ценой 15,9 млн рублей подали четыре компании. По итогам рассмотрения первых частей комиссия признала их соответствующими требованиям конкурсной документации. Дополнительные ценовые предложения принимаются до 20 января, срок рассмотрения вторых частей заявок - до 2 февраля. Итоги отбора планируется подвести к 9 февраля.

В доверительном управлении "Автодора" находятся федеральные трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД (А113), подъездная дорога к аэропорту "Домодедово" (А105) и "Московское малое кольцо" (А107). Госкомпания также осуществляет строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва - Казань с продлением до Екатеринбурга.

Автодор М3 Дон Украина Нева. ЦКАД М11 М4
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