"Северсталь" в III квартале нарастила продажи на 38% к апрелю-июню

Выплавка стали в январе-сентябре снизилась на 8% в годовом измерении

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - "Северсталь" сообщила, что в III квартале 2022 года увеличила выплавку стали на 10% по сравнению со II кварталом - до 2,642 млн тонн. За девять месяцев "Северсталь" выпустила 7,967 млн тонн стали по сравнению с 8,615 млн тонн годом ранее (-8%).

Консолидированные продажи стальной продукции группы в прошлом квартале повысились на 38% на фоне постепенного восстановления спроса на внутреннем рынке, до 3,129 млн тонн по сравнению со II кварталом (2,269 млн тонн). За январь-сентябрь продажи выросли на 2%, до 8,123 млн тонн.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью составили в III квартале 1,26 млн тонн (+17% кв/кв), а за девять месяцев упали на 2%, до 3,609 млн тонн. При этом доля продукции с высокой добавленной стоимостью сократилась до 40% с 47% кварталом ранее на фоне более высоких темпов роста продаж товарной стали и полуфабрикатов.

Компания не будет раскрывать финансовые результаты за январь-сентябрь "из-за продолжающейся реструктуризации бизнес-процессов".

CEO компании Александр Шевелев через пресс-службу отметил, что "изменение продуктовой структуры портфеля продаж с увеличением доли полуфабрикатов в сочетании со снижением цен на сталь и ростом транспортных расходов и тарифов оказало давление на финансовые результаты".

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