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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Северсталь" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Северстали" на годовом собрании 9 июня одобрили рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF). В апреле 2022 года "Северсталь" объявила о приостановке публикации финансовой отчетности по международным стандартам и не раскрывала результаты финансовой деятельности за 2022 год.

"Северсталь" не выплачивает дивиденды с III квартала 2021 года.

В конце 2022 года начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами "Северстали" Владимир Залужский говорил, что компания пока не определилась со сроком восстановления дивидендных выплат. В феврале начальник IR-отдела Никита Климантов отмечал, что "Северсталь" надеется вернуться к вопросу о дивидендных выплатах, если экономика будет соответствовать заложенным ожиданиям менеджмента на этот год.

Утвержденный на собрании список директоров "Северсталь" не раскрывает. Согласно документам к годовому собранию акционеров, в список кандидатов в совет директоров входили: основной владелец Алексей Мордашов, CEO компании Александр Шевелев, CFO Алексей Куличенко, директор по персоналу "Севергрупп" Анна Львова, директор по правовым вопросам "Северстали" Дмитрий Федотов, Залужский, заместитель гендиректора по стратегии и корпоративному развитию "Севергрупп" Вадим Акопов, заместитель гендиректора по контроллингу "Севергрупп" Андрей Казаченков, а также независимые: экономист и бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау и декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан.

"Северсталь" летом 2022 года была включена в SDN List вместе с основным владельцем Алексеем Мордашовым и членами его семьи, сам Мордашов включен также в европейский санкционный список.

Алексей Мордашов Александр Шевелев Владимир Мау Северсталь
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