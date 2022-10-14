Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

Аналитики отметили ускорение ввода складов в России

По итогам 2022 года общий объем введенных складских площадей может обновить исторический максимум с 2014 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Общий объем ввода складских объектов в России по итогам года может достичь 3,5 млн кв. м и обновить исторический максимум с 2014 года, прогнозируют в NF Group (ранее Knight Frank Russia).

Аналитики отмечают, что общий объем складских площадей в России по предварительным итогам III квартала 2022 года превысил 37,8 млн кв. м. Из них 20,4 млн кв. м приходится на Московский регион, 4,4 млн кв. м - на Петербург и Ленинградскую область, 13 млн кв. м - на другие регионы страны. При этом объем качественных складов, введенных с начала 2022 года, достиг почти 1,8 млн кв. м, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Лидерами среди городов по объемам ввода стали Ростов-на-Дону, Казань и Воронеж с долями в 17%, 15% и 12% соответственно. Также по объему завершенного строительства выделяются Новосибирск и Екатеринбург - суммарно на них приходится 18% от общего объема ввода.

Среди регионов России наибольшую долю в структуре ввода занимают спекулятивные проекты - на их долю пришлось 49% от общего ввода, что в абсолютных значениях составляет 272 тысячи кв. м. Проекты, построенные по схеме built-to-suit, заняли в структуре ввода 27%, их доля от общего объема введенных площадей сократилась на 26 п. п. по сравнению с итогами девяти месяцев 2021 года. На склады, которые были введены под нужды собственников, пришлось 24% от общего объема ввода или около 131 тысячи кв. м.

По итогам III квартала 2022 года доля вакантных площадей в целом составляет 3,3% от существующего предложения, из которых на прямую аренду приходится 2,5%, на субаренду - 0,8%. К концу 2022 года в регионах ожидается уход от формата субаренды, поскольку у большинства арендодателей не будет потребности в краткосрочном закрытии пустующих площадей, либо контракты будут пересмотрены в пользу долгосрочной прямой аренды. В целом вакансия по прямой аренде еще вырастет к концу года и будет составлять 3-3,5% с учетом нового ввода, говорят в компании.

Knight Frank Russia NF Group Москва Петербург Ленинградская область Ростов-на-Дону Казань Воронеж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

В Citi сочли, что доллар перестанет расти лишь с началом восстановления мировой экономики

В Citi сочли, что доллар перестанет расти лишь с началом восстановления мировой экономики

Twitter сообщила о проверке регуляторами в США действий Маска по покупке компании

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,6%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,6%

SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по спутникам Starlink для Украины

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Danone избавится от контроля в производстве молочных продуктов в России

Danone избавится от контроля в производстве молочных продуктов в России

Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Правительство намерено докапитализировать РЖД еще на 217 млрд руб.

Правительство намерено докапитализировать РЖД еще на 217 млрд руб.

Байден запланировал переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Байден запланировал переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });