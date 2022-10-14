Аналитики отметили ускорение ввода складов в России

По итогам 2022 года общий объем введенных складских площадей может обновить исторический максимум с 2014 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Общий объем ввода складских объектов в России по итогам года может достичь 3,5 млн кв. м и обновить исторический максимум с 2014 года, прогнозируют в NF Group (ранее Knight Frank Russia).

Аналитики отмечают, что общий объем складских площадей в России по предварительным итогам III квартала 2022 года превысил 37,8 млн кв. м. Из них 20,4 млн кв. м приходится на Московский регион, 4,4 млн кв. м - на Петербург и Ленинградскую область, 13 млн кв. м - на другие регионы страны. При этом объем качественных складов, введенных с начала 2022 года, достиг почти 1,8 млн кв. м, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Лидерами среди городов по объемам ввода стали Ростов-на-Дону, Казань и Воронеж с долями в 17%, 15% и 12% соответственно. Также по объему завершенного строительства выделяются Новосибирск и Екатеринбург - суммарно на них приходится 18% от общего объема ввода.

Среди регионов России наибольшую долю в структуре ввода занимают спекулятивные проекты - на их долю пришлось 49% от общего ввода, что в абсолютных значениях составляет 272 тысячи кв. м. Проекты, построенные по схеме built-to-suit, заняли в структуре ввода 27%, их доля от общего объема введенных площадей сократилась на 26 п. п. по сравнению с итогами девяти месяцев 2021 года. На склады, которые были введены под нужды собственников, пришлось 24% от общего объема ввода или около 131 тысячи кв. м.

По итогам III квартала 2022 года доля вакантных площадей в целом составляет 3,3% от существующего предложения, из которых на прямую аренду приходится 2,5%, на субаренду - 0,8%. К концу 2022 года в регионах ожидается уход от формата субаренды, поскольку у большинства арендодателей не будет потребности в краткосрочном закрытии пустующих площадей, либо контракты будут пересмотрены в пользу долгосрочной прямой аренды. В целом вакансия по прямой аренде еще вырастет к концу года и будет составлять 3-3,5% с учетом нового ввода, говорят в компании.