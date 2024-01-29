Аренда складов в Петербурге и Ленобласти в 2023 году подорожала на 50%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Средневзвешенная ставка аренды складов в Петербурге и Ленинградской области по итогам 2023 года увеличилась на 50,4% по сравнению с показателем предыдущего года, с 5,75 тысячи рублей до 8,65 тысячи рублей за квадратный метр, сообщается в исследовании консалтинговой компании NF Group.

Динамика обусловлена реализацией отложенного спроса, нехваткой доступных арендных площадей в действующих объектах, а также повышением стоимости заемного финансирования. По мнению аналитиков, в текущем году отсутствуют предпосылки к изменению сложившихся тенденций на складском рынке петербургской агломерации.

При этом доля вакантных площадей в сегменте снизилась до 0,4%, или 19 тысяч кв. метров. Суммарный объем сделок составил рекордные 969,7 тысячи кв. метров складов, что почти в три раза превышает показатель за предыдущий год. Из них 82% сделок заключено на первичном рынке. Данный показатель доли является рекордным для сегмента рынка за всю историю наблюдений.

"Рекордный объем сделок, максимальный за всю историю уровень запрашиваемой арендной ставки и сохранение минимального объема доступных в аренду помещений. Несмотря на удорожание заемного финансирования, мы видим запросы от клиентов на строительство в формате build-to-suit, а также анонсы новых спекулятивных проектов от девелоперов. Все это говорит о том, что потребность в увеличении складских мощностей сохраняется, а значит в 2024 году ситуация на рынке изменится незначительно и всем нужно привыкать к новым ценовым реалиям", - прокомментировал руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости NF Group в Петербурге Илья Князев.