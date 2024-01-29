Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Аренда складов в Петербурге и Ленобласти в 2023 году подорожала на 50%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Средневзвешенная ставка аренды складов в Петербурге и Ленинградской области по итогам 2023 года увеличилась на 50,4% по сравнению с показателем предыдущего года, с 5,75 тысячи рублей до 8,65 тысячи рублей за квадратный метр, сообщается в исследовании консалтинговой компании NF Group.

Динамика обусловлена реализацией отложенного спроса, нехваткой доступных арендных площадей в действующих объектах, а также повышением стоимости заемного финансирования. По мнению аналитиков, в текущем году отсутствуют предпосылки к изменению сложившихся тенденций на складском рынке петербургской агломерации.

При этом доля вакантных площадей в сегменте снизилась до 0,4%, или 19 тысяч кв. метров. Суммарный объем сделок составил рекордные 969,7 тысячи кв. метров складов, что почти в три раза превышает показатель за предыдущий год. Из них 82% сделок заключено на первичном рынке. Данный показатель доли является рекордным для сегмента рынка за всю историю наблюдений.

"Рекордный объем сделок, максимальный за всю историю уровень запрашиваемой арендной ставки и сохранение минимального объема доступных в аренду помещений. Несмотря на удорожание заемного финансирования, мы видим запросы от клиентов на строительство в формате build-to-suit, а также анонсы новых спекулятивных проектов от девелоперов. Все это говорит о том, что потребность в увеличении складских мощностей сохраняется, а значит в 2024 году ситуация на рынке изменится незначительно и всем нужно привыкать к новым ценовым реалиям", - прокомментировал руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости NF Group в Петербурге Илья Князев.

Петербург NF Group Илья Князев Ленобласть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производители мяса РФ выступили против введения отчетности о парниковых газах

ЦБ РФ скорректировал надбавки по необеспеченным потребительским кредитам

Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка

Finnair отменит около 550 рейсов на этой неделе из-за забастовки в Финляндии

"Норникель" в 2024 году снизит выпуск никеля и палладия из-за планового ремонта

"Норникель" в 2024 году снизит выпуск никеля и палладия из-за планового ремонта

Частные АЗС пожаловались на активизацию роботов при покупках топлива на бирже

Частные АЗС пожаловались на активизацию роботов при покупках топлива на бирже

Philips вернулась к чистой прибыли в IV квартале, но сократила выручку на 7%

Philips вернулась к чистой прибыли в IV квартале, но сократила выручку на 7%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

"Делимобиль" оценен для IPO в 39,2-42,4 млрд руб. до допэмиссии

"Делимобиль" оценен для IPO в 39,2-42,4 млрд руб. до допэмиссии

Нефть дорожает из-за новостей с Ближнего Востока

Нефть дорожает из-за новостей с Ближнего Востока
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });