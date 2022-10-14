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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

В Германии отвергли обвинения в эгоистичности плана поддержки местных потребителей газа

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Разработанный правительственной комиссией Германии план субсидирования расходов потребителей на газ не является "эгоистичным" и поможет стабилизировать европейскую экономику, заявил Financial Times министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Если бы Германия пережила действительно глубокую рецессию, она бы утащила за собой всю Европу. Мы не ведем себя эгоистично, мы пытаемся стабилизировать экономику в сердце Европы", - заявил Хабек в интервью.

Ранее некоторые страны ЕС выразили негодование в связи с представленным Германией планом, заявив, что он может нанести ущерб единому рынку блока. По мнению комиссаров ЕС Тьерри Бретона и Паоло Джентилони, этот план повышает риск "фрагментации внутреннего рынка и провокации гонки за субсидиями, а также он ставит под сомнение принципы солидарности и единства, лежащие в основе нашего европейского проекта".

Двухэтапный план распределения до 200 млрд евро в виде субсидий на расходы потребителей на газ подразумевает, что сначала, в этом году, потребителям предложат перечислить разовый платеж, эквивалентный их расходам на газ за месяц. В рамках второго этапа в следующем же году власти планируют установить льготы при оплате газа.

Евросоюз Германия Роберт Хабек Минэкономики Тьерри Бретон Паоло Джентилони
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