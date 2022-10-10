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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Германия подготовила двухэтапный план субсидирования расходов потребителей на газ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Германская правительственная комиссия предложит двухэтапный план распределения до 200 млрд евро в виде субсидий на расходы потребителей на газ, передают местные СМИ в понедельник.

По данным агентства ДПА, которое ссылается на неназванные источники, сначала комиссия предложит в этом году перечислить потребителям разовый платеж, эквивалентный их расходам на газ за месяц. В рамках второго этапа в следующем же году власти планируют ввести льготы при оплате газа.

Позднее в понедельник комиссия огласит план полностью, отмечают СМИ.

Германия
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